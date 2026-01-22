「腕がチー牛すぎた為2ヶ月必死に筋トレした結果…

“腕のゴツいチー牛”になってｸｶ」



【アフター写真】2ヶ月後、とんでもない成果があらわれました！

こんなポストをされたのは、あぷねぇ！（@vinsqn_）さん。



投稿には、筋トレ開始前の細い腕の写真と、2ヶ月間のトレーニングを経て明らかにたくましくなった腕のビフォーアフターが並べて投稿されており、その変化の大きさに思わず目を引かれます。



「想像以上に変わっててすごい」

「2ヶ月でここまでいくのは努力の賜物」

「モチベもらった」

「仕事柄これは大事だよね」



投稿には、称賛の声が寄せられました。ポストをされたあぷねぇ！さんにお話を伺いました。



ーー筋トレを始める前のご自身は、どんな感じだったのでしょうか？



「私はそもそも筋トレが大の苦手で、本投稿にあるチー牛という表現の通り、学生時代には卓球部の幽霊部員であったりと、自ら運動をする人間では到底ありませんでした」



ーー2ヶ月間“必死に筋トレした”とのことですが、具体的にどのようなメニューで？



「仕事では人を担いで階段を降りる動作等があり、生活の中で1番筋力を使う場面です。プライベートでは特に専門的な器材等は使っておらず、リュックに8L分のペットボトルを入れてダンベル代わりにしたり、背負って腕立てをしたりしています」



ーーご自身で変化を実感し始めたのはいつ頃でしたか？



「特に筋肉量の効果を感じたのは最近で、これまで飲んでいたプロテインに加えて、EAAとクレアチンを摂取する様になって体が変わったと感じています」



ーートレーニングを続ける中で、特に大変だったことは？



「食トレといういわゆる増量が1番きつかったです」



ーー腕の変化によって、周りから何かリアクションはありましたか？



「想像以上の反響が寄せられ、筋トレの成果を感じる良い経験になりました」



ーー今後も筋トレは継続される予定でしょうか？



「まだまだ現場で力不足を感じる場面が多いので、第2弾の投稿に向けて精進します」



筋トレが苦手だったという過去から、仕事に必要な体力を身につけるために始めたトレーニング。2ヶ月という短期間でも確かな変化を生み出した姿は、多くの人の背中を押してくれそうです。



努力の積み重ねがしっかりと結果に現れた今回の投稿。次なる“第2弾”にも期待が高まりますね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）