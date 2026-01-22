放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長。『豊臣兄弟!』不穏すぎる冒頭シーンがこちら

さっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は信長の乳兄弟でもある織田家重臣をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

池田恒興

ーー信長に小姓として仕え、のちに家老となる。本能寺の変ののち、清須会議では秀吉に味方する。



NHK『豊臣兄弟！』

＜コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

率直に嬉しかったです。

大河ドラマは三作目になるのですが、セットや衣装のスケールの大きさには毎回心が躍ります。

そして歴史の中でも戦国時代が大好きなので、演じる喜びを噛み締めております。

■演じるうえでの意気込みを教えてください。

撮影に入っているのですが、出演者のヒシヒシと伝わる緊張感ある現場が本当に素

敵で、身の引き締まる想いです。

池田恒興をしっかり演じられるよう精進して皆様にお届けするので、絶対観ていただきたいです。

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi