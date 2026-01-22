気象庁地磁気観測所によりますと、1月20日の4時17分（日本時間）に発生した磁気嵐は現在も継続中だということです。

【写真を見る】19日に観測された「太陽フレア」 2025年11月の「低緯度オーロラ」【図解】なぜオーロラが？

気象庁は、大きな磁気嵐が発生すると、船舶や航空機通信に用いられる短波通信の障害やGNSS（GPS）測位への影響等が発生する場合があるとしています。

宇宙天気予報によりますと、22日、太陽活動は活発で、引き続き今後1日間、太陽活動は活発な状態が予想されるといいます。





地磁気活動は非常に活発で、今後1日間、地磁気活動はやや活発な状態が予想されます。電離圏は非常に乱れた状態で、今後1日間、電離圏は静穏な状態が予想されます。1月19日19時17分UTに発生した急始型地磁気嵐は、現在も継続中です。1月18日22時55分UTに発生したプロトン現象は、21日18時35分UTに終了しました。

国立研究開発法人 情報通信研究機構によりますと、この地磁気の乱れは、1月19日午前3時9分に発生した太陽表面での爆発（太陽フレア）に対応するとみられています。

太陽フレアとは

天文学に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんに聞きました。



──太陽フレアとはどのような現象なのでしょうか。



山陽学園大学 米田瑞生さん

「黒点周辺にエネルギーが蓄えられて、それが宇宙空間に放出される時、X線でその活動領域が明るく輝くのです。この現象を太陽フレアといいます。



19日、太陽で太陽フレアと呼ばれる大きな爆発現象が発生しました。中でもXクラスと呼ばれる、最も規模の大きいフレアが観測されるなど、太陽は非常に活発な状態にあります」

磁気嵐とは

──太陽表面で爆発現象があると、どうなるのですか？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「フレアに伴って、太陽のプラズマ（水素のガスが電離して、水素イオンと電子に分かれた状態のもの）が宇宙空間に放出されます。これをCME(コロナ質量放出)と呼びます」



「このCMEのプラズマが地球を直撃したとき、磁気嵐が起きます。磁気嵐が発生すると、地球の周囲には強力な電流が流れます」



「この電流により、オーロラが広い範囲で明るく観測される他、この電流が磁場を作り出します。磁気嵐の規模は、オーロラの他、地上で磁場を計測することでも把握することができます」



──今後は、どうなりそうですか？



山陽学園大学 米田瑞生さん

「太陽風は依然高速のままですが、密度は低くなり、地球磁気圏へのストレスは収まりました。磁気嵐も終息に向かっています。太陽は依然活発ですから、太陽フレアとそれに伴う磁気嵐は、しばらく発生しやすい状態が続きます」

2025年11月には北海道などで「低緯度オーロラ」

昨年11月、太陽フレアが発生した際には、北海道でもオーロラが観測されました。



昨年11月12日午後6時45分ごろ、北海道・安平町で撮影したオーロラです。

安平町は、北緯42.47度。ふだんはオーロラは見えません。



「低緯度オーロラ」特有の赤や紫、ピンクが混ざり合ったような、美しい色あいです。

なぜ低緯度でもオーロラが見える？

──大規模な太陽フレアが発生すると低緯度オーロラが見えるのはなぜ？



米田瑞生さん

「普段から、地球は太陽からのプラズマを浴びて、それが北極・南極上空に集まり、オーロラが発生していますが、太陽フレアに伴う大量・高エネルギーのプラズマが、地球に到達すると、非常に明るいオーロラが発生することがあります。



これを、オーロラブレークアップと言います。明るいオーロラが発生するだけでなく、普段はオーロラが見えないような、北極・南極から離れた、比較的低緯度の場所でも、オーロラがうっすら見えるようになります。



低緯度では、赤くぼんやり見えることがあります」

太陽フレアの影響で「大規模な通信障害」が起こることも

──通信障害の心配もあるのでしょうか？



米田瑞生さん

「太陽フレアが起こると、地球を取り巻く高層大気の一部である電離層が乱れます。この影響で、短波放送や航空・船舶で使われる電波通信が不安定になったり、GPSなどの位置情報サービスで誤差が大きくなったりすることがあります。



日常生活に直ちに大きな支障が出るケースは多くありませんが、宇宙からの影響が私たちの身近な通信や測位システムに関係していることを知る、よい機会かもしれません。今後もしばらくは、太陽の活動に注意が必要です」

米田瑞生さんプロフィール

2002年4月 - 2006年3月 東北大学理学部宇宙地球物理学科

2013年6月 - 2017年6月 ハワイ大学天文学研究所客員研究員

2015年4月 - 2017年9月 東北大学大学院理学研究科客員研究者 (博士(理学))

2023年4月 - 現在 山陽学園大学地域マネジメント学科講師



主に太陽系内外の惑星・衛星の大気・磁気圏について、研究。特に木星の衛星イオの火山活動がどのように変動しているか、その詳細を調査。イオの火山の研究には、東北大学にいたころに、マウイ島にあるハワイ大学の施設内に設置した望遠鏡を使っている。



若い頃には高山病と闘いながら、チリ・アタカマ砂漠にある、東京大学アタカマ天文台での観測研究に従事。また、現職の山陽学園大学では情報関連の教育に従事する一方、特別な場所・施設でなくても、観測できる現象を調査すべく、「晴れの国」のメリットを活かして、低コストで流星を観測する方法を模索中。