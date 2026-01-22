気象庁によりますと、近畿北部では、２２日夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。

また、近畿地方では竜巻などの激しい突風や落雷に注意するよう呼び掛けています。

近畿地方は強い冬型の気圧配置となっています。２３日にかけて、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

また、近畿地方では２２日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する可能性があるということです。

近畿北部を中心に、２３日明け方にかけて大雪のおそれがあるということです。

降雪が強まり、引き続き近畿北部では２２日夜遅くにかけて、警報級の大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。

▶近畿地方の雪雨シミュレーション

２２日（木）

気象庁によりますと



２２日１５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

滋賀県

長浜市余呉町柳ケ瀬 ５０センチ

高島市今津 ３７センチ

彦根 ３２センチ

京都府

京丹後市峰山 ４６センチ

舞鶴 ３９センチ

南丹市美山 １７センチ

兵庫県

香美町兎和野高原 ８８センチ

豊岡 ４５センチ

香美町香住 ３０センチ

朝来市和田山 ２１センチ



ということです。

２３日（金）

気象庁によりますと



２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ４０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 ２センチ



が予想されています。

２４日（土）

２５日（日）

２６日（月）

２７日（火）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



大津・京都・大阪・神戸・奈良・和歌山の１６日間天気予報

