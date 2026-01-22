杉田かおる、“具だくさん”な手作りトマト鍋を披露 寒い日に合わせたメニューに反響「めちゃくちゃ美味しそうですね」「これは体が温まりそう」
俳優の杉田かおる（61）が20日、自身のインスタグラムを更新。「寒波が来る 大変という事で」と書き出し、寒い日にあわせてメニューを考えたという手作りのトマト鍋を披露した。
【写真】「これは体が温まりそう」「めちゃくちゃ美味しそう」杉田かおるが作った“具だくさん”トマト鍋
杉田は「今夜は、ベアーズの林さんから頂いた 倉敷味工房のトマト鍋の素で具沢山トマト鍋に挑戦！よつ葉チーズやソーセージも沢山入れて美味しく仕上がりました」と話し、チーズがとろけた具だくさんのトマト鍋の写真をアップ。
「締めはグルテンフリーのパスタにしようかな 生いづつワインの白と一緒に頂きます」（原文ママ）と、実食に向け楽しげにつづっていた。
コメント欄には「これは体が温まりそうで、寒い日にはピッタリのメニューですね」「めちゃくちゃ美味しそうですね」「トマト鍋には、チーズにソーセージなんですね！チャレンジしてみます」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「これは体が温まりそう」「めちゃくちゃ美味しそう」杉田かおるが作った“具だくさん”トマト鍋
杉田は「今夜は、ベアーズの林さんから頂いた 倉敷味工房のトマト鍋の素で具沢山トマト鍋に挑戦！よつ葉チーズやソーセージも沢山入れて美味しく仕上がりました」と話し、チーズがとろけた具だくさんのトマト鍋の写真をアップ。
「締めはグルテンフリーのパスタにしようかな 生いづつワインの白と一緒に頂きます」（原文ママ）と、実食に向け楽しげにつづっていた。
コメント欄には「これは体が温まりそうで、寒い日にはピッタリのメニューですね」「めちゃくちゃ美味しそうですね」「トマト鍋には、チーズにソーセージなんですね！チャレンジしてみます」など、さまざまな声が寄せられている。