森香澄、妹と“顔出し”2ショットに反響「2人とも違った可愛さ」「あざと姉妹」
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。妹・ちさとさんとの“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「2人とも違った可愛さ」森香澄＆妹の“顔出し”2ショット
「グランピングしてきましたよん」とつづり、10枚の写真をアップ。ちさとさんと顔を寄せ合った“密着”2ショットや、愛犬とグランピングを楽しむ様子など、家族で過ごした穏やかな時間をシェアした。
この投稿には「2人とも可愛いすぎる」「あざと姉妹」「仲良し姉妹で良いですね」「2人とも違った可愛さ」「飼い主さんが大好きなわんちゃんですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
