タカトシ・トシ、飛行機で困る妻に思わぬ出来事 「1人抱っこしてあげる」偶然居合わせ助けた“大物芸能人”とは
お笑いコンビ・タカアンドトシのトシ（49）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）に出演。家族にまつわるプライベートな出来事を明かした。
【写真】トシ＆3人の子どもたちの“七五三”家族4ショット
番組では「パパはツラいよ大賞」第2弾を放送。14歳の長男、12歳の次男、10歳の長女を育てる3児の父であるトシは、毎年欠かさず家族旅行に出かけているそう。
その中で、過去に自身が同行できず、妻が長男と次男を連れて飛行機に乗った際のエピソードを回想。到着時、2人の息子がそろって眠ってしまい、妻が荷物を抱えながら必死に降りようとしていたところ、見知らぬ女性が「大変そうね。私が1人抱っこしてあげるわ」と声をかけ、手助けしてくれたという。
その女性こそが、「アグネス・チャンさんだった」と告白。スタジオは驚きに包まれた。
アグネスはトシの妻とは全く知らなかったそうで、「聞いたらアグネス・チャンさんも3人息子さんがいらっしゃって、その大変さ知ってるからって」と後日、共演の場であいさつに訪れた際のやり取りも明かした。
【写真】トシ＆3人の子どもたちの“七五三”家族4ショット
番組では「パパはツラいよ大賞」第2弾を放送。14歳の長男、12歳の次男、10歳の長女を育てる3児の父であるトシは、毎年欠かさず家族旅行に出かけているそう。
その中で、過去に自身が同行できず、妻が長男と次男を連れて飛行機に乗った際のエピソードを回想。到着時、2人の息子がそろって眠ってしまい、妻が荷物を抱えながら必死に降りようとしていたところ、見知らぬ女性が「大変そうね。私が1人抱っこしてあげるわ」と声をかけ、手助けしてくれたという。
その女性こそが、「アグネス・チャンさんだった」と告白。スタジオは驚きに包まれた。
アグネスはトシの妻とは全く知らなかったそうで、「聞いたらアグネス・チャンさんも3人息子さんがいらっしゃって、その大変さ知ってるからって」と後日、共演の場であいさつに訪れた際のやり取りも明かした。