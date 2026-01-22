「消臭元SAVON」シリーズから春限定の“さくら＆ミモザの香り”登場、アプリコットやピーチが香りのアクセントに
小林製薬は、消臭・芳香剤シリーズ『消臭元SAVON』の新作「消臭元SAVON Luxe 春のしあわせふわり さくら＆ミモザ」を、1月29日から全国で数量限定発売する。春の訪れを象徴する2つの花、さくらとミモザを組み合わせた香りが特徴で、インテリア性にもこだわった春らしい仕上がりとなっている。
【写真】トイレの芳香剤だった「サワデー」、懐かしいレトロなデザイン
『消臭元』シリーズの中でも、春限定の「さくらの香り」は毎年好評で、ユーザーからは「1年分まとめ買いする」といった声も寄せられるなど、定番人気となっている。一方、香水業界では異なる香りを重ねる“レイヤード”がトレンドとなる中、開花時期が近く、相性の良いさくらとミモザの香りを掛け合わせた新作を開発。従来にはなかったいつもの毎日にちょっと贅沢をプラスするような世界観が広がる。
香りは、さくらやミモザに加え、アプリコットやピーチがアクセントとして使用されたフルーティフローラル調。明るく華やかな“春のしあわせ”を感じさせる香調となっている。消臭力にも定評があり、体臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭などのニオイをスッキリ消臭。部屋の中やトイレなど、場所を選ばず使えるマルチ消臭機能が特長だ。
デザイン面では、やわらかな春の日差しを思わせるパッケージを採用。ナチュラルな色味のキャップを組み合わせ、インテリアとしての美しさも意識した。香りとデザインの両面から春の新生活を彩るアイテムとなっている。
製品は400mLの本体タイプと詰め替え用をラインアップ。使用期間は約1.5〜3ヵ月間（使用環境により異なる）となっている。
【写真】トイレの芳香剤だった「サワデー」、懐かしいレトロなデザイン
『消臭元』シリーズの中でも、春限定の「さくらの香り」は毎年好評で、ユーザーからは「1年分まとめ買いする」といった声も寄せられるなど、定番人気となっている。一方、香水業界では異なる香りを重ねる“レイヤード”がトレンドとなる中、開花時期が近く、相性の良いさくらとミモザの香りを掛け合わせた新作を開発。従来にはなかったいつもの毎日にちょっと贅沢をプラスするような世界観が広がる。
デザイン面では、やわらかな春の日差しを思わせるパッケージを採用。ナチュラルな色味のキャップを組み合わせ、インテリアとしての美しさも意識した。香りとデザインの両面から春の新生活を彩るアイテムとなっている。
製品は400mLの本体タイプと詰め替え用をラインアップ。使用期間は約1.5〜3ヵ月間（使用環境により異なる）となっている。