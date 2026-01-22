¡Ú¤¿¤Ì¤¡Û¥â¥¾¥â¥¾¥¹¥Ý¥ó!! ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿·ê¤«¤éÃ¦½Ð! ¤¿¤Ì¤Æ°²è¤Ë24Ëü¤¤¤¤¤Í - ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡Ö¤³¤ÎÆß½¤µ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×
Æß½¤¯¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Ñ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¿¤Ì¤¡£º£²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡×¤Î±¹¼Ë¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ì¤¤µ¤ó
¤É¤ó¤¯¤µ²á¤®¤Þ¤¹😅
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
·ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤É¤ó¤¯¤µ²á¤®¤Þ¤¹😅 pic.twitter.com/V20grj4rDZ- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 10, 2026
¥Ý¥¹¥È¤Î¼ç¤Ï¡Ö¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ)¡Ò@MJK20160808¡Ó¡×¤µ¤ó¡£±¹¼Ë¤ÎÈâ¤Ë¤¢¤±¤é¤ì¤¿´Ý¤¤·ê¤Ë¡¢¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¡¢¸å¤íÂ¤ÇÈâ¤ò¥¥Ã¥¯¡¢¥¥Ã¥¯!!
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
°ìÅÙ¤ÏÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¾®µÙ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äü¤á¤º¤ËÆ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¥¹¥Ý¥ó!!
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
´Ý¤¤¸åÆ¬Éô¤¬¸½¤ì¡¢¤º¤ó¤°¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÂÎ¤¬·ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¤ª¿¬¤ÈÍÉ¤ì¤ë¿¬Èø¡£É¬»à¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤ÈÆß½¤µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢·ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤äÃ¦½Ð¸å¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¥³¥Á¥é¤Ç¤¹ https://t.co/wwDH47HUCX pic.twitter.com/1okoksVskd- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹🙇¡ê️ pic.twitter.com/dxDzcFST9v- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ï6Ëü·ï¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢24Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(1·î21Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¤Ì¤±¤ë½Ö´Ö¤¬°¦¤·¤¤¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¤ª¤·¤ê¢ª¥Ý¥ó! ¤ÈÈ´¤±¤ë¤È¤³¤í¥ë¡¼¥×¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜ¿Í¤ò»×¤Ã¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¸å¤íµÓ¤Ç¸Í¤ò½³¤ê½³¤ê¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆß½¤µ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î·ê¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤Î¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ)¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤³¤Á¤é¤ÏÌîÀ¸¤Î¤¿¤Ì¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Ï¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÌîÀ¸¤Î¤¿¤Ì¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ìÅß¤Î´Ö²á¤´¤·¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
±¹¼Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤Ì¤¤¬»ä¤Ëµ¤¤Å¤¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ·ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¡£·ê¤«¤éÈ´¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Æß½¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¢ö
µÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¥³¥Á¥é¤Ç¤¹ https://t.co/wwDH47HUCX pic.twitter.com/1okoksVskd- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹🙇¡ê️ pic.twitter.com/dxDzcFST9v- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
·ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ì¤¤µ¤ó
¤É¤ó¤¯¤µ²á¤®¤Þ¤¹😅
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
·ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤É¤ó¤¯¤µ²á¤®¤Þ¤¹😅 pic.twitter.com/V20grj4rDZ- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 10, 2026
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¡¢¸å¤íÂ¤ÇÈâ¤ò¥¥Ã¥¯¡¢¥¥Ã¥¯!!
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
°ìÅÙ¤ÏÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¾®µÙ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äü¤á¤º¤ËÆ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¥¹¥Ý¥ó!!
(@MJK20160808¤è¤ê°úÍÑ)
´Ý¤¤¸åÆ¬Éô¤¬¸½¤ì¡¢¤º¤ó¤°¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÂÎ¤¬·ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¤ª¿¬¤ÈÍÉ¤ì¤ë¿¬Èø¡£É¬»à¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤ÈÆß½¤µ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢·ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤äÃ¦½Ð¸å¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¥³¥Á¥é¤Ç¤¹ https://t.co/wwDH47HUCX pic.twitter.com/1okoksVskd- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹🙇¡ê️ pic.twitter.com/dxDzcFST9v- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ï6Ëü·ï¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢24Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(1·î21Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¤Ì¤±¤ë½Ö´Ö¤¬°¦¤·¤¤¡Ä¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤µ¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¤ª¤·¤ê¢ª¥Ý¥ó! ¤ÈÈ´¤±¤ë¤È¤³¤í¥ë¡¼¥×¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜ¿Í¤ò»×¤Ã¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¸å¤íµÓ¤Ç¸Í¤ò½³¤ê½³¤ê¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆß½¤µ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î·ê¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤Î¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ)¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤³¤Á¤é¤ÏÌîÀ¸¤Î¤¿¤Ì¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Ï¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ÌîÀ¸¤Î¤¿¤Ì¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ìÅß¤Î´Ö²á¤´¤·¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
±¹¼Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤Ì¤¤¬»ä¤Ëµ¤¤Å¤¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ·ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¡£·ê¤«¤éÈ´¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Æß½¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¢ö
µÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¥³¥Á¥é¤Ç¤¹ https://t.co/wwDH47HUCX pic.twitter.com/1okoksVskd- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹🙇¡ê️ pic.twitter.com/dxDzcFST9v- ¿¿¶ðÆâ¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö(»¥ËÚ) (@MJK20160808) January 11, 2026