メ～テレ（名古屋テレビ）

今回の衆議院選挙は異例の短期決戦。その影響は、愛知県の大学生が運営する期日前投票所にも。

愛知県大府市にある至学館大学。

選挙権年齢が18歳に引き下げられた2016年から、若者の投票率を上げることを目的に学生たちが期日前投票所を運営しています。

「準備期間がめちゃくちゃ短い」（大学3年生）

「毎日、学校に来て準備しています」（大学3年生）

しかし、今回、大府市の選挙管理委員会から準備期間が少ないことなどから、大学の期日前投票所を開設しないという話が――

「こんなに大事な選挙で期日前投票所に、私たち関われないというのは、とてもびっくりしましたし、ありえないと思いました。学内の教室を使った期日前投票所は、私たちで準備できますので、なんとかやってほしいとお願いをしました」（期日前投票所の運営に携わる 越智久美子 准教授）

学生たちは授業の空き時間を使って投票を呼びかけ

交渉により、実施は決定。しかし、投票箱の設置やリハーサルが事前に行うことができず、投票開始時間を30分遅らせることに。さらに――

「移動バスを使った期日前投票所は、やっぱりバスの手配が間に合わない」（越智准教授）

これまでは、投票所まで自力で行くことが難しい人たちのために移動バスによる期日前投票所の運営もしてきました。

しかし、今回は、車の手配などが間に合わず、断念。

「高齢の方は近くにバスが来てくれて、すごい投票に行きやすくなるというので、投票率も前回は上がったと思うので、投票したい人が投票に行けないとか、期日前投票の場所が減って、投票する機会が減るのは少し悲しいと思います」（大学3年生）

それでも投票率を上げるために、学生たちは授業の空き時間を使って投票を呼びかけています。

「時期的にはあまりよくないと思います。僕らは4年生なので、テストは絶対落とせないので、その辺はちょっとしんどかったですね」（大学4年生）

「前回の投票率は結構上がったというのもあるので、それより上を目指したいので、若い人たちに注目してほしいなと思います」（大学3年生）