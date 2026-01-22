ナムグン・ミン×イ・ソル、ロマンティック・スリラー『ザ・ハズバンド（原題）』ディズニープラスで配信決定
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で、ナムグン・ミン（『私たちの映画』）とイ・ソル（『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』）が共演する新作ドラマ『ザ・ハズバンド（原題）』が、今年下期に配信予定であることが明らかになった。
【動画】ディズニープラスの2026年韓国ドラマラインナップ
本作は、誘拐された妻を救うため冷酷な犯罪者と対峙せざるを得なくなった男のロマンティック・スリラー。 ナムグン・ミンが脳外科医から病院長に転身したカン・テジュ役を、イ・ソルが誘拐された妻コ・セユン役を演じる。監督は、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』のキム・ジョンヒョンが務める。
ディズニープラスでは、今年も魅力的な韓国作品を独占配信予定。このほど解禁となったラインナップ映像では、オリジナル韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』、『21世紀の大君夫人』、『ゴールドランド』、『殺し屋たちの店』シーズン２、『ザ・ハズバンド』（原題）、『メイド・イン・コリア』シーズン2、『再婚承認を要求します』、『幻惑の恋』、そしてリアリティシリーズ『占い師たちの運命バトル』の本編映像の一部を見ることができる。チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、IU＆ビョン・ウソク、パク・ボヨン、シン・ミナ&チュ・ジフン&イ・ジョンソク&イ・セヨン、スジ＆キム・ソンホらスター俳優陣が続々登場する。
