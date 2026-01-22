テニスの全豪オープンは22日、メルボルンで男女シングルスが行われ、2021年以来5年ぶり3度目の大会制覇を目指す世界ランキング17位の大坂なおみ（28＝フリー）は女子2回戦で同41位のソラナ・チルステア（35＝ルーマニア）と対戦する。

20日に行われた初戦は、「クラゲをイメージした」ド派手＆奇抜な衣装を着て入場しロッド・レーバー・アリーナに集結した大観衆の視線を独り占めした大坂。

2回戦でも、今度はマーガレット・コート・アリーナの観衆を沸かせた。この日は、ウエディングドレスのような白の長いベールと白ハットは着用せず。シンプルなクラゲウエアで入場した。スタンドには白いベールと蝶が付いたハット姿のファンの姿も。大坂がコート上に姿を現すとスマートフォンのカメラを持った観客から大歓声が巻き起こった。

◇大坂 なおみ（おおさか・なおみ）1997年（平9）10月16日生まれ、大阪市出身の28歳。父はハイチ出身、母は日本人で3歳から米国在住。13年に15歳でプロ転向し、18年全米オープンで日本勢初の4大大会シングルス優勝。19年全豪オープン制覇でアジア勢初の世界ランキング1位に就いた。20年全米、今年2月の全豪でともに2度目の頂点に立ち、4大大会は通算4回優勝。昨年12月に2022年に設立したマネジメント会社「EVOLVE」を離れることを発表した。1メートル80。