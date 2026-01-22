「ポケパーク カントー」先着販売が開始。争奪戦になりそう...《1月22日18時スタート》

2026年2月5日によみうりランド内にオープンする「ポケパーク カントー」。

ポケモン初となる、屋外常設施設です。

1月22日18時から、ポケパーク カントー公式サイトにてチケットの先着販売が開始されます。

5月以降分は抽選販売

入場チケットについてポケパーク カントー公式サイトにて抽選申し込みが可能です。2026年1月22日18時より、先着販売も行います。公式サイトの会員登録時に、日本国内で使用可能な携帯電話によるSMS認証が必要です。

抽選販売スケジュールは下記の通り。

●先着販売（2か月先の同日までの入場分）販売期間は、2026年1月22日18時から。売り切れ次第終了となります。

※毎月末日に2か月後の末日までの入場分が販売されます。（例2月28日18時に4月28日・29日・30日の入場分が販売開始）上記の販売方法や販売スケジュールは変更となる可能性があります。

2026年5月1日以降分は、抽選販売でも購入可能です。抽選申込期間：毎月1日から12日（2026年2月1日より、3か月後の1か月分が対象）

当選案内：毎月下旬頃（当選者のみ）当選者決済期限：毎月末日まで

《チケットの種類と料金》『ポケパーク カントー』は「ポケパークエントランス広場」「ポケモンフォレスト」「カヤツリタウン」の3つのエリアで構成されています。このうち、「ポケパークエントランス広場」および「カヤツリタウン」は入場制限のないエリアです。「ポケモンフォレスト」は、自然の地形を活かした、階段や急なのぼり坂などのあるコースとなっています。そのため、入場制限があります。

現在は「エリートトレーナーズパス」・「トレーナーズパス」の2種類の販売のみ。

カヤツリタウンのみに入場可能な「タウンパス」は、2026年夏ごろの入場分からの販売を予定しています。

●エリートトレーナーズパスポケモンフォレスト・カヤツリタウンに時間指定なしで入場できるチケットです。その他にも、特別なグリーティング・カヤツリジム ショー予約席・アトラクション優先レーン・オリジナルギフトグッズなどの特典があります。

チケット料金は下記の通り。大人（13歳以上）1万4000円〜子ども（3歳以上）1万1000円〜シニア（65歳以上）1万3500円〜障がい者1万1000円〜

【エリートトレーナーズパス特典】・ポケモンフォレスト再入場可・アトラクション2種 1回ずつ追加料金なく乗車可（優先レーンから案内）・カヤツリジム ショーの予約席観覧（1回分）・カヤツリマンション入場可（トレーナーズマーケットのピカチュウ・イーブイとのグリーティングおよび写真撮影）・オリジナルグッズ

●トレーナーズパスポケモンフォレストには指定時間枠内に一度（再入場不可）、カヤツリタウンには時間指定なしで入場できるチケットです。

チケット料金は下記の通り。大人（13歳以上）7900円〜子ども（3歳以上）4700円〜シニア（65歳以上）7100円〜障がい者4700円〜

それぞれのチケットは、来場日によって異なる料金で販売しています。

すべてのチケットでよみうりランドにも入園できます。

「ポケモンフォレスト 」の対象年齢は、5歳以上（※5歳未満は、保護者同伴でも入場できません）

チケットの購入には、ポケパーク カントーへの会員登録が必要です。

会員登録がまだの人は、会員登録を行なってください。

東京バーゲンマニア編集部