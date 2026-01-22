ももクロ・玉井詩織「顔、腹立つ」と言われ猛反論！「アイドルにそんなこと言わないで」

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃795は「2026 新春 ももクロChanカルタ」をお届け！

◆『ももクロChan』は4人の家！

その名の通り、カルタで遊ぶ新春恒例のこの企画。読み上げられた札をゲットしたメンバーは、札に書かれたお題に挑戦し、クリアできればスタジオ中にあるポチ袋をひとつもらえる。袋の中には、最高額1万円の現金やギフトカード、罰ゲームカードなどが入っている。

「おおたにさんの おもしろ早口 やってみよう」を取ったのは百田夏菜子だが、この札は全員でチャレンジすることに。「おおたにさん」とは「早口ことばネタ」でブレイクしたピン芸人・大谷健太のこと。前回はユニークなオリジナル早口をイラストとともに披露した。今回はそのオリジナル早口にももクロが挑戦する。

「桃も煮物もナマケモノのものなの」や「エグいくらいエクレアくれるヘルニアポメラニアン」など、4つの早口言葉に挑戦したが、なかなかうまく言えない。最終的に「摘出手術中、普通シチュー食う？」で百田以外が成功し、お年玉ゲットとなった。

みんながお年玉を選んでいる時間を利用して、百田は「この間に鼻かもう」と言い出す。ちゃんちゃんこを着て、こたつを囲み、カルタで遊ぶももクロは自由すぎる。佐々木彩夏がみかんを食べていると、司会役の天の声“通りすがりのおじさん”も進行を止め、「みかん食べていただいて」と妙に優しい。

すっかりリラックスした高城れには「マジで家じゃない？」と言い出す。さすがの優しいおじさんも「家じゃないよ、仕事場だから」とツッコむが、佐々木は「家だよね、もうほぼ」と高城に賛同。『ももクロChan』はもはや、4人にとって家らしい。

◆しおりんのミラクル、あーりんの実力

続いては、「わいわいと たのしい射的 やってみよう」だ。カルタを取った玉井詩織は5発、ほかの3人は3発のチャンスがある。

1周目では百田が上段の1000円をゲットし、なぜか、なかやまきんに君の「パワー！」を平温で披露する。5発もチャンスがあった玉井はお年玉こそゲットできなかったものの、的に当たって跳ね返った弾が自分の頭に直撃するというミラクルを起こした。

百田以外、お年玉をゲットできなかったので、射的は2周目へ。ここでは高城が上段の1000円をゲットし、百田は下段の100円の的を3連続でゲットした。

玉井はまたもや跳ねた弾が肩に当たり、2連続のミラクルを起こす。そんなミラクルガール・玉井が100円の的をゲットして決め顔を見せると、おじさんは「顔、腹立つ」とツッコむ。これには玉井も「ちょっと！ アイドルに『顔、腹立つ』は言わないで」と苦笑い。

ここで、ももクロで最も射的がうまく、「ゴルゴあーりーん」なるコーナーも持つ佐々木が大活躍！ 1000円の的を見事2つもゲットした。狙った獲物は逃さない。佐々木のライフルの腕前は、2026年も健在だ。

次回はどんなお題に挑戦するのか。『ももクロChan』の新年モードはまだまだ続く！