B2»³·Á¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥æー¥¹½Ð¿È¤ÎÂ¼²¬ÍÚÅÍ¤È·ÀÌó¡Ä¹â¹»3Ç¯À¸SG¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡B2ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤Î»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Ï1·î22Æü¡¢¸©Î©»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÂ¼²¬ÍÚÅÍ¤È¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡Ù¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³·Á¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß17ºÐ¤ÎÂ¼²¬¤Ï182¥»¥ó¥Á75¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£»³·ÁU15¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ØB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸©Î©»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¤Ï¡¢¹ñÂÎ¾¯Ç¯ÃË»Ò¤Î»³·Á¸©ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡¢¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°2025¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×A¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤àÂ¼²¬¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Â¼²¬ÍÚÅÍ¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¤Ï»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºU15¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ë¥æー¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì´¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Ò¤¿¤à¤¤ËÂô»³¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥·¥åー¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×