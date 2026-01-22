うめ園（2024年撮影）

東京都調布市にある神代植物公園は、2月上旬から4月にかけて、ウメ、ツバキ、サクラなど春の植物が順次開花する時期を迎える。各花の見頃に合わせ、「梅まつり」や「椿ウィーク」などのイベントを開催する。

「梅まつり」は2月11日（火・祝）から開催される。うめ園には約70品種160本のウメが植えられており、江戸時代から伝わる「輪違い」や「月影」といった品種を観賞できる。花盛りの時期にはメジロなどの野鳥も訪れるという。

輪違い（2023年度撮影）

メジロなどの野鳥も訪れる（2024年撮影）

続いて3月4日（火）からは「椿ウィーク」を実施。つばき・さざんか園には江戸ツバキや肥後ツバキなど約250種類620本が植えられており、3月に見頃を迎える。「黒椿」や「宝合」など江戸時代から伝統を受け継ぐ100種類以上の江戸椿が観賞できることから、“江戸ツバキの聖地”とも称されるという。

ツバキ園（2024年撮影）

黒椿（2024年撮影）

3月中旬からは「さくらまつり」も始まる。同園のさくら園をはじめ園内各所では、早咲きの大寒桜から遅咲きのサトザクラ類まで約60種類750本のサクラを観賞できる。

サクラの見頃に合わせて開催される「さくらまつり」では、通常月曜日が休園日のところ、最盛期を迎える3月24日（月）も臨時開園する。

さくら園（2024年撮影）

さくら園（過去の様子）

会場

東京都調布市深大寺元町5-31-10

入園料

休園日

一般：500円 65歳以上：250円 中学生：200円※小学生以下および都内在住・在学の中学生は無料

月曜日（祝日の場合は翌日）

梅まつり

椿ウィーク

さくらまつり

開催日：2026年2月11日（火・祝）～3月2日（日） 開催時間：9時30分～17時00分（最終入園16時00分）開催日：2026年3月4日（火）～3月30日（日） 開催時間：9時30分～17時00分（最終入園16時00分）開催日：2026年3月19日（水）～4月6日（日） 開催時間：9時30分～17時00分（最終入園16時00分）※3月24日（月）は臨時開園