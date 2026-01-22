2026年1月17日（土）撮影 小田原フラワーガーデンの梅園

標高約113mに位置する小田原フラワーガーデンの梅園では、すでに早咲き品種の見頃を迎えている。見頃のピークが例年より早まると予想されるため、早くも「梅まつり」の開催を予告した。

約300品種500本の梅が植栽されている小田原フラワーガーデン。1月24日（土）から始まる「梅まつり」の期間中は無休となり、入園も無料となる。

見頃は全体的に例年より1週間早まる見込みとのこと。

2026年1月7日（水）撮影 早咲き品種の「八重寒紅（やえかんこう）」

2026年1月7日（水）撮影 早咲き品種の「八重野梅（やえやばい）」

今年の「梅まつり」テーマは、「遅咲きの梅 ～華麗なる世界～」に決定。遅咲きの品種に注目した解説やクイズラリーなどを行う。

遅咲き品種「乙女の袖」

遅咲き品種「楊貴妃」

遅咲き品種「桜梅」

また園内テイクアウトカフェ「ハイビスカス」では、「梅まつり」期間中の限定メニューとして、小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」を提供する。梅関連のお土産も販売するという。

小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」（800円）

ちなみに、2月からはトロピカルドームでヒスイカズラも見頃を迎えるとのこと。

トロピカルドームのヒスイカズラ。トロピカルドームの入園料は大人200円、小中学生100円

イベント名

小田原フラワーガーデン 2026年「梅まつり」

開催期間

2026年1月24日（土）～3月1日（日）

※期間中は無休

開園時間

9時00分～17時00分

入園料

無料

会場

小田原フラワーガーデン梅園

駐車場

無料（普通車148台、障がい者用6台）