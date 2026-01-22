小田原フラワーガーデンで早咲きの梅が早くも見頃に 入園無料の「梅まつり」が今週末にスタート
2026年1月17日（土）撮影 小田原フラワーガーデンの梅園
標高約113mに位置する小田原フラワーガーデンの梅園では、すでに早咲き品種の見頃を迎えている。見頃のピークが例年より早まると予想されるため、早くも「梅まつり」の開催を予告した。
約300品種500本の梅が植栽されている小田原フラワーガーデン。1月24日（土）から始まる「梅まつり」の期間中は無休となり、入園も無料となる。
見頃は全体的に例年より1週間早まる見込みとのこと。
2026年1月7日（水）撮影 早咲き品種の「八重寒紅（やえかんこう）」
2026年1月7日（水）撮影 早咲き品種の「八重野梅（やえやばい）」
今年の「梅まつり」テーマは、「遅咲きの梅 ～華麗なる世界～」に決定。遅咲きの品種に注目した解説やクイズラリーなどを行う。
遅咲き品種「乙女の袖」
遅咲き品種「楊貴妃」
遅咲き品種「桜梅」
また園内テイクアウトカフェ「ハイビスカス」では、「梅まつり」期間中の限定メニューとして、小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」を提供する。梅関連のお土産も販売するという。
小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」（800円）
ちなみに、2月からはトロピカルドームでヒスイカズラも見頃を迎えるとのこと。
トロピカルドームのヒスイカズラ。トロピカルドームの入園料は大人200円、小中学生100円
イベント名
小田原フラワーガーデン 2026年「梅まつり」
開催期間
2026年1月24日（土）～3月1日（日）
※期間中は無休
開園時間
9時00分～17時00分
入園料
無料
会場
小田原フラワーガーデン梅園
駐車場
無料（普通車148台、障がい者用6台）