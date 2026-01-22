2025年に売れた液晶テレビは？

　「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

32V35N（TVS REGZA）

2位　FHD/HD液晶テレビ 32v型

32A4N（Hisense）

3位　REGZA

40V35N（TVS REGZA）

4位　32S5400

32S5400（TCL Corporation）

5位　FHD/HD液晶テレビ 40v型

40A4N（Hisense）

6位　REGZA

24V35N（TVS REGZA）

7位　AQUOS

2T-C32GF1（シャープ）

8位　FHD/HD液晶テレビ 24v型

24A4N（Hisense）

9位　VIERA

TH-32J300（パナソニック）

10位　REGZA

43M550M（TVS REGZA）

　2025年の液晶テレビ売れ筋ランキングは、TVS REGZA「REGZA（32V35N）」が首位を獲得した。同機種は24年2月発売の32型で、24年の年間ランキングでも3位にランクインしていた。25年も定番の小型モデルとして安定的に売れ続け、年内に計6回の月間首位を獲得。年間1位へと上り詰めた。V35Nシリーズは3位に40型が、6位に24型がランクイン。TVS REGZA全体のシェアをけん引した。また、同社は10位の「REGZA（43M550M）」も含め、計4製品がTOP10入りした。

　2位にはHisense「FHD/HD液晶テレビ 32v型（32A4N）」がランクイン。24年4月発売の製品で、24年の年間ランキングでは7位だったが、5ランクアップでTOP3入りを果たした。HisenseのA4Nシリーズは複数のインチサイズの製品がTOP10入りしており、5位に40型、8位に24型がランクインしている。

　4位のTCL Corporation「32S5400」は24年の年間2位を獲得した製品。23年3月の発売ながら、2年連続の年間TOP5入りとなった。同社は25年5月に新たな32型モデルである「32S5K」を発売しており、26年の年間ランキングで新機種が上位入りする可能性が高い。

　パナソニック「TH-32J300」は21年10月発売の製品だが10位にランクイン。発売以来初の年間TOP10入りとなった。同社は小型モデルの展開が少なく、現在も同機種が売れ続けている。パナソニック製品の年間TOP10入りは20年以降では初めて。

　25年のメーカー別販売台数シェアは、TVS REGZAが26.0％で首位を獲得。22年から4年連続のトップとなった。2位から5位まではシャープ（19.0％）、Hisense（17.6％）、TCL Corporation（10.8％）、SONY（8.4％）で、24年から順位の変動は起きなかった。

■文：筧 采斗（かけい さいと）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。