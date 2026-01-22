REGZA・TCL・Hisenseが首位争い、2025年に売れた液晶テレビTOP10
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
2位 FHD/HD液晶テレビ 32v型
32A4N（Hisense）
3位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
4位 32S5400
32S5400（TCL Corporation）
5位 FHD/HD液晶テレビ 40v型
40A4N（Hisense）
6位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
7位 AQUOS
2T-C32GF1（シャープ）
8位 FHD/HD液晶テレビ 24v型
24A4N（Hisense）
9位 VIERA
TH-32J300（パナソニック）
10位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2025年の液晶テレビ売れ筋ランキングは、TVS REGZA「REGZA（32V35N）」が首位を獲得した。同機種は24年2月発売の32型で、24年の年間ランキングでも3位にランクインしていた。25年も定番の小型モデルとして安定的に売れ続け、年内に計6回の月間首位を獲得。年間1位へと上り詰めた。V35Nシリーズは3位に40型が、6位に24型がランクイン。TVS REGZA全体のシェアをけん引した。また、同社は10位の「REGZA（43M550M）」も含め、計4製品がTOP10入りした。
2位にはHisense「FHD/HD液晶テレビ 32v型（32A4N）」がランクイン。24年4月発売の製品で、24年の年間ランキングでは7位だったが、5ランクアップでTOP3入りを果たした。HisenseのA4Nシリーズは複数のインチサイズの製品がTOP10入りしており、5位に40型、8位に24型がランクインしている。
4位のTCL Corporation「32S5400」は24年の年間2位を獲得した製品。23年3月の発売ながら、2年連続の年間TOP5入りとなった。同社は25年5月に新たな32型モデルである「32S5K」を発売しており、26年の年間ランキングで新機種が上位入りする可能性が高い。
パナソニック「TH-32J300」は21年10月発売の製品だが10位にランクイン。発売以来初の年間TOP10入りとなった。同社は小型モデルの展開が少なく、現在も同機種が売れ続けている。パナソニック製品の年間TOP10入りは20年以降では初めて。
25年のメーカー別販売台数シェアは、TVS REGZAが26.0％で首位を獲得。22年から4年連続のトップとなった。2位から5位まではシャープ（19.0％）、Hisense（17.6％）、TCL Corporation（10.8％）、SONY（8.4％）で、24年から順位の変動は起きなかった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
32V35N（TVS REGZA）
2位 FHD/HD液晶テレビ 32v型
32A4N（Hisense）
3位 REGZA
40V35N（TVS REGZA）
4位 32S5400
32S5400（TCL Corporation）
5位 FHD/HD液晶テレビ 40v型
6位 REGZA
24V35N（TVS REGZA）
7位 AQUOS
2T-C32GF1（シャープ）
8位 FHD/HD液晶テレビ 24v型
24A4N（Hisense）
9位 VIERA
TH-32J300（パナソニック）
10位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2025年の液晶テレビ売れ筋ランキングは、TVS REGZA「REGZA（32V35N）」が首位を獲得した。同機種は24年2月発売の32型で、24年の年間ランキングでも3位にランクインしていた。25年も定番の小型モデルとして安定的に売れ続け、年内に計6回の月間首位を獲得。年間1位へと上り詰めた。V35Nシリーズは3位に40型が、6位に24型がランクイン。TVS REGZA全体のシェアをけん引した。また、同社は10位の「REGZA（43M550M）」も含め、計4製品がTOP10入りした。
2位にはHisense「FHD/HD液晶テレビ 32v型（32A4N）」がランクイン。24年4月発売の製品で、24年の年間ランキングでは7位だったが、5ランクアップでTOP3入りを果たした。HisenseのA4Nシリーズは複数のインチサイズの製品がTOP10入りしており、5位に40型、8位に24型がランクインしている。
4位のTCL Corporation「32S5400」は24年の年間2位を獲得した製品。23年3月の発売ながら、2年連続の年間TOP5入りとなった。同社は25年5月に新たな32型モデルである「32S5K」を発売しており、26年の年間ランキングで新機種が上位入りする可能性が高い。
パナソニック「TH-32J300」は21年10月発売の製品だが10位にランクイン。発売以来初の年間TOP10入りとなった。同社は小型モデルの展開が少なく、現在も同機種が売れ続けている。パナソニック製品の年間TOP10入りは20年以降では初めて。
25年のメーカー別販売台数シェアは、TVS REGZAが26.0％で首位を獲得。22年から4年連続のトップとなった。2位から5位まではシャープ（19.0％）、Hisense（17.6％）、TCL Corporation（10.8％）、SONY（8.4％）で、24年から順位の変動は起きなかった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。