都会的かつ先進感がある

斬新フェイスでイメージ一新

2021年11月のワールドプレミアから4年、SUBARUの主力BEV、ソルテラがフェイスリフトした。これまでもたびたび改良を繰り返してきたが、今回はかなり大がかりな内容となっている。

最新型は2025年4月にアメリカのニューヨークオートショーで初公開された、すでにフロントのデザインを一新したスタイルを目にした方も少なくないだろう。日本仕様についても、いよいよ新型に切り替わるときがやってきた。

よりスリムになった6連LEDデイタイムランニングライトを備えたヘッドライトを得たマスクは、都会的かつ先進感がある。その他、リアのSUBARUオーナメントやホイールのデザインも新しくなっている。

インテリアもかなり変わった。14インチのセンターインフォメーションディスプレイはメニューや階層の整理、表示情報の追加がされており、エアコンの機能が一部ソフトスイッチ化された。また、コンソールのスマホのワイヤレス充電器はドライバーと助手席乗員の同時使用が可能になり、スイッチ配置も変更している。その他、サイドミラー調整スイッチをダイヤルタイプからフラットタイプにしたり、後席シートヒータースイッチを垂直面から水平面に変更。強回生スイッチをパドル操作に一体化するなど、改良内容は“マイナーチェンジでここまでやるのか”と感心するほど多岐にわたっている。今回のリファインは熱がこもっている。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）