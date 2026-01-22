日経225オプション2月限（22日日中） 5万7000円コールが出来高最多704枚
22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8877枚だった。うちコールの出来高が4986枚と、プットの3891枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の704枚（144円高360円）。プットの出来高トップは4万9000円の232枚（160円安340円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 1 70000
3 0 1 69000
23 +1 2 68000
48 +1 3 67000
61 +2 4 66000
125 +2 5 65000
136 +3 9 64000
260 +7 16 63000
265 +13 27 62000
524 +18 41 61000
583 +37 78 60000
521 +62 132 59000
450 +95 218 58000
704 +144 360 57000
305 +173 455 56500
2 +175 475 56375
10 +215 535 56250
4 +307 595 56125
238 +200 565 56000
33 +175 615 55750
1 535 55625
98 +255 720 55500
18 +240 795 55250
181 +270 865 55000
3 +310 940 54875
9 +305 990 54750
98 +385 1135 54500
54250 1720 -545 2
6 +645 1325 54125
166 +410 1325 54000 1620 -580 28
7 +665 1405 53875 1450 -655 4
9 +565 1460 53750 1415 -645 12
4 +485 1420 53625 1410 -580 20
32 +435 1590 53500 1375 -500 29
7 +550 1660 53375
7 +440 1695 53250 1205 -1005 9
21 +470 1870 53000 1150 -500 69
3 +495 1960 52875
1 +615 2085 52750
52625 1120 -305 2
52500 975 -450 41
52250 910 -675 10
52125 815 -490 2
16 +640 2590 52000 815 -360 104
51875 800 -340 2
51750 785 -310 29
51625 735 -320 7
51500 730 -285 26
51250 635 -350 4
51125 595 -350 4
51000 620 -270 128
50875 565 -330 6
50750 540 -325 6
50625 495 -335 7
50500 530 -230 182
