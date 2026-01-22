　22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8877枚だった。うちコールの出来高が4986枚と、プットの3891枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の704枚（144円高360円）。プットの出来高トップは4万9000円の232枚（160円安340円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　　　　　 1　　70000　
　　 3　　　 0　　　 1　　69000　
　　23　　　+1　　　 2　　68000　
　　48　　　+1　　　 3　　67000　
　　61　　　+2　　　 4　　66000　
　 125　　　+2　　　 5　　65000　
　 136　　　+3　　　 9　　64000　
　 260　　　+7　　　16　　63000　
　 265　　 +13　　　27　　62000　
　 524　　 +18　　　41　　61000　
　 583　　 +37　　　78　　60000　
　 521　　 +62　　 132　　59000　
　 450　　 +95　　 218　　58000　
　 704　　+144　　 360　　57000　
　 305　　+173　　 455　　56500　
　　 2　　+175　　 475　　56375　
　　10　　+215　　 535　　56250　
　　 4　　+307　　 595　　56125　
　 238　　+200　　 565　　56000　
　　33　　+175　　 615　　55750　
　　 1　　　　　　 535　　55625　
　　98　　+255　　 720　　55500　
　　18　　+240　　 795　　55250　
　 181　　+270　　 865　　55000　
　　 3　　+310　　 940　　54875　
　　 9　　+305　　 990　　54750　
　　98　　+385　　1135　　54500　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1720 　　-545　　　 2　
　　 6　　+645　　1325　　54125　
　 166　　+410　　1325　　54000　　1620 　　-580　　　28　
　　 7　　+665　　1405　　53875　　1450 　　-655　　　 4　
　　 9　　+565　　1460　　53750　　1415 　　-645　　　12　
　　 4　　+485　　1420　　53625　　1410 　　-580　　　20　
　　32　　+435　　1590　　53500　　1375 　　-500　　　29　
　　 7　　+550　　1660　　53375　
　　 7　　+440　　1695　　53250　　1205 　 -1005　　　 9　
　　21　　+470　　1870　　53000　　1150 　　-500　　　69　
　　 3　　+495　　1960　　52875　
　　 1　　+615　　2085　　52750　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1120 　　-305　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 975 　　-450　　　41　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 910 　　-675　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 815 　　-490　　　 2　
　　16　　+640　　2590　　52000　　 815 　　-360　　 104　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 800 　　-340　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 785 　　-310　　　29　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 735 　　-320　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 730 　　-285　　　26　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 635 　　-350　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 595 　　-350　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 620 　　-270　　 128　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 565 　　-330　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 540 　　-325　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 495 　　-335　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 530 　　-230　　 182　