　22日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2051枚だった。うちプットの出来高が1204枚と、コールの847枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の169枚（51円安246円）。コールの出来高トップは5万7000円の338枚（225円高850円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　+5　　　11　　70000　
　　 3　　　+5　　　15　　69000　
　　30　　　+9　　　22　　68000　
　　15　　 +11　　　30　　67000　
　　13　　 +16　　　41　　66000　
　　47　　 +22　　　57　　65000　
　　17　　 +29　　　82　　64000　
　　47　　 +36　　 115　　63000　
　　38　　 +71　　 162　　62000　
　　90　　 +76　　 234　　61000　
　　50　　+100　　 320　　60000　
　　40　　+130　　 450　　59000　
　　21　　+170　　 630　　58000　
　 338　　+225　　 850　　57000　
　　 2　　+295　　1045　　56500　
　　27　　+305　　1145　　56000　
　　 3　　+405　　1370　　55500　
　　 3　　+515　　1645　　54750　
　　 6　　+355　　1725　　54500　
　　42　　+385　　1980　　54000　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2025 　　　　　　　25　
　　 4　　+540　　2610　　53000　　1815 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1505 　　-745　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1465 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1470 　　-370　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1345 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1165 　　-320　　　 6　
　　 1　　　　　　4100　　50500　　1045 　　-315　　　19　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1020 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 945 　　-230　　　37　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 850 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 680 　　-235　　　47　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 620 　　-160　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 535 　　-175　　　13　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 475 　　-160　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 425 　　-320　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 415 　　-135　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 325 　　-120　　　29　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 305 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 283 　　-217　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 267 　　-118　　　28　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 259 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 247 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 246 　　 -51　　 169　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 230 　　 -80　　　75　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 203 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 201 　　 -88　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 188 　　 -79　　　83　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 179 　　-110　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 191 　　 -44　　　 7　