日経225オプション3月限（22日日中） 5万7000円コールが出来高最多338枚
22日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2051枚だった。うちプットの出来高が1204枚と、コールの847枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の169枚（51円安246円）。コールの出来高トップは5万7000円の338枚（225円高850円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 +5 11 70000
3 +5 15 69000
30 +9 22 68000
15 +11 30 67000
13 +16 41 66000
47 +22 57 65000
17 +29 82 64000
47 +36 115 63000
38 +71 162 62000
90 +76 234 61000
50 +100 320 60000
40 +130 450 59000
21 +170 630 58000
338 +225 850 57000
2 +295 1045 56500
27 +305 1145 56000
3 +405 1370 55500
3 +515 1645 54750
6 +355 1725 54500
42 +385 1980 54000
53500 2025 25
4 +540 2610 53000 1815 16
52250 1505 -745 3
52125 1465 2
52000 1470 -370 10
51750 1345 3
51000 1165 -320 6
1 4100 50500 1045 -315 19
50375 1020 4
50000 945 -230 37
49750 850 3
48500 680 -235 47
48000 620 -160 11
47500 535 -175 13
47000 475 -160 2
46500 425 -320 2
46000 415 -135 6
45000 325 -120 29
44500 305 18
44250 283 -217 1
44000 267 -118 28
43750 259 4
43500 247 5
43000 246 -51 169
42750 230 -80 75
42500 203 16
42250 201 -88 2
42000 188 -79 83
41750 179 -110 6
41500 191 -44 7
