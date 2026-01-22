¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤â´Ø¿´´ó¤»¤¿ºÇÂ¿¾¡¥¨ー¥¹¡Ä¡Ä¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡¡¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥í¥Ðー¥ÈJr.¤ËÂ³¤¡ÈÂç·¿Êä¶¯3Ï¢È¯¡É¤ËÀ®¸ù
¥á¥Ã¥Ä¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2ÂÐ2¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤È¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥Þ¥¤¥äー¥ºÅê¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÆâÌî¼ê¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥×¥íー¥ÈÅê¼ê¤È¤¤¤¦¼ã¼êÍË¾³ô¤¬¥Ö¥ë¥ïー¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥Ðー¥ÈJr.³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¯Âç·¿Êä¶¯3Ï¢È¯¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¢£NY¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥êー¥°¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥é¥ë¥¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£29ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢ºòµ¨33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ17¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢204Ã¥»°¿¶¤ò¥Þー¥¯¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç30»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Îー¥é¥ó¡¦¥Þ¥¯¥êー¥ó¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Þ¥Ê¥¤¥¢¡¢¥¯¥ì¥¤¡¦¥Ûー¥à¥º¡¢Àé²ìÞæÂç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿®Íê´¶¤â°ìµ¤¤ËÁý¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSNY¡Ù¤Ï¡ÖÂ®µå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«ー¥Ö¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¡¢º£¸å¤â¥êー¥°¶þ»Ø¤Î°ÂÄê¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÉð´ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î³¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¡×
¥á¥Ã¥Ä¤ÏÁ°Æü¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥í¥Ðー¥ÈJr.¤ò³ÍÆÀ¡£Áö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿28ºÐ¤Ï¥±¥¬¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.264¡¢38ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS.857¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢27ºÐ¤Î¥¹¥¿ーÍ··â¼ê¤Ï¡Ö¤³¤Î³¹¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Î³¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤ä¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤é¡È¥Áー¥à¤Î´é¡É¤ÈºÆ·ÀÌó¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥í¥Ðー¥ÈJr.¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ú¥é¥ë¥¿¤â³ÍÆÀ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¥íー¥¹¥¿ー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÂç¤¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£