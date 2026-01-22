ソニン、姉と2ショットでバカンス満喫「めっちゃ楽しそう」「すっごくかわいいです」 年末の韓国“ご褒美”旅行の思い出を紹介
俳優のソニン（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。年末に韓国へ旅行に出かけたことを明かし、姉との2ショットなど旅の思い出写真の数々をシェアした。
ソニンは「去年頑張ったねのご褒美で年末韓国へ。今回リフレッシュ旅だったので、あんまり写真撮っておらず…少ないけど観劇も行ったので載せますね」とつづり、クリスマスツリーの前で撮影した姉妹2ショットやミュージカル『RENT』を観劇した様子など、複数枚の写真と動画をアップ。
現地では、甥っ子による歴史ガイドツアーも楽しんだそう。「帰る日、米粉パン買ったら高かったけど大きかったよって姉に報告するために搭乗口で撮った」という“ゆるい写真”なども紹介され、楽しげなプライベートが伝わってくる投稿となっている。
コメント欄には「韓国旅いいですね！」「めっちゃ楽しそう」「どの写真も素敵だしソニンちゃんすっごくかわいいです」「たまにはゆっくりしなきゃね！」「とっても素敵です」などと、さまざまな反響が寄せられている。
