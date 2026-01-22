『薬屋のひとりごと』緑青館の三姫・梅梅の豊満バディがまぶしい！ 猫猫と散歩する1月ビジュアル公開
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の1月ビジュアルが公開された。テーマは椿×猫猫・梅梅で、椿咲き乱れる小道を散歩する2人が描かれた。
『薬屋のひとりごと』第3期＆劇場版制作 劇場版は原作者による完全新作ストーリー
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破している。2024年7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、続編となるテレビアニメ第3期＆劇場版の制作決定が発表された。
1月ビジュアルは、椿をテーマに描かれている。緑青館の三姫のひとり・梅梅と薬草採集帰りの猫猫が、椿咲き乱れる小道を散歩。梅梅の前だからこそ見せる猫猫の表情、梅梅のほほ笑みから2人の親密な空気感もうかがえるビジュアルとなった。
