『ばけばけ』錦織の後任は誰？ 第80回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第80回（23日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出！…なのだが、なみは一歩踏み出せない。そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が、なみの元を訪れる。
今回は、サワ（円井わん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキ（高石あかり）が訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる。錦織のよく知る人物とはいったい誰なのか。
