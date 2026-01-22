2026年韓国ドラマ、ディズニープラスの“史上最強”ラインナップ一覧 豪華キャストたちの映像公開、初解禁作品も
ウォルト・ディズニー・ジャパンは22日、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で2026年に独占配信を予定している韓国ドラマラインナップ映像を公開した。
【動画】“史上最強”圧巻スケール＆豪華キャスト Disney+の2026年韓国ドラマラインナップ映像
心揺さぶるラブロマンスから、これまでにない斬新なテーマといった幅広いジャンル、そして豪華トップスター俳優を迎えた高品質な作品で、これまで以上に視聴者をひきつける、ディズニープラス“史上最強”のラインナップと自負。
『君がきらめく季節に』、『21世紀の大君夫人』、『ゴールドランド』、『殺し屋たちの店』シーズン2、『ザ・ハズバンド』（原題）、『メイド・イン・コリア』シーズン2、『再婚承認を要求します』、『幻惑の恋』、そしてリアリティシリーズ『占い師たちの運命バトル』の本編映像の一部が公開。『21世紀の大君夫人』は邦題が決定し、『ザ・ハズバンド』（原題）は初解禁となった。
■『占い師たちの運命バトル』：2026年上期独占配信
『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』の制作陣が贈る、シャーマニズム、四柱推命、タロット、足相占いなど韓国の占い界を代表する占い師たちがその腕を競い合うサバイバルバトル。49人の参加者が数々の試練を乗り越え、ただ一人の勝者を決める。
キャスト：チョン・ヒョンム、パク・ハソン、シンドン、カン・ジヨン、イ・ホソン
監督 : ファン・ギョジン、ソン・チギョン
脚本 : モ・ウンソル
■『君がきらめく季節に』：2月20日（金）独占配信開始
『Eye Love You』のチェ・ジョンヒョプ待望の最新作。イ・ソンギョン（『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズ）と豪華共演。『おつかれさま』制作スタジオ×「彼女はキレイだった』脚本家が贈る、人生の冬を抱えるすべての人の心を癒すハートフル・ラブロマンス。夏のように明るい男チャンと、冬のように心を閉ざした女ハラン。正反対のふたりが出会うとき、止まっていた時間は春のようにきらめき始める。
キャスト：チェ・ジョンヒョプ、イ・ソンギョン
監督：チョン・サンヒ
脚本：チョ・ソンヒ
■【邦題決定】『21世紀の大君夫人』：2026年上期独占配信
今年最も期待されるロマンスの一つで、IU（『おつかれさま』）とビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）共演の『21世紀の大君夫人』がディズニープラスで上期に配信開始予定。韓国に王室が残る架空の21世紀を舞台に、称号しか持たない王子と韓国最大財閥の令嬢の真実の愛を描いたロマンティック・コメディ。互いの私利私欲のために手を組むも次第に惹かれ合っていき、恋に落ちていくさまを描く。
キャスト：IU、ビョン・ウソク
監督：パク・ジュンファ
脚本：ユ・アイン
■『ゴールドランド』：2026年上期独占配信
『オールド・ボーイ』脚本家×パク・ボヨン＆キム・ソンチョル共演。故郷の田舎町から逃れたヒジュが、偶然にも密輸組織から金の延べ棒が入った棺を発見したことでトラブルに巻き込まれていく姿を描く。これまで善良だったヒジュは、欲望に駆られ、夢見ていた人生への憧れに突き動かされる。 危険に追われ、ヒジュは二度と戻らぬと誓った場所へ逃亡する。
キャスト：パク・ボヨン、キム・ソンチョル
脚本 : ファン・ジョユン
監督 : キム・ソンフン
■『殺し屋たちの店』シーズン2：2026年下期独占配信
謎の殺し屋たちから自らの命と“危険な遺産”を守るため少女が戦うアクションサスペンスの待望のシーズン2がいよいよやってくる。シーズン2では、ジアンとジンマンが立場を逆転させ、傭兵集団バビロンに対して攻勢に出る新たな物語が繰り広げられる。イ・ドンウク、キム・ヘジュン、チョ・ハンソン、クム・ハンナ、イ・テヨン、キム・ミンに加え新キャストには、日本から韓国ドラマ初挑戦となる岡田将生＆玄理の出演も決定。またチョン・ユンハ（『カジノ』）が参加！
キャスト：イ・ドンウク、キム・ヘジュン、岡田将生、玄理
監督 : イ・グォン
脚本 : イ・グォン、チ・ホジン
■【初解禁】『ザ・ハズバンド』（原題）：2026年下期独占配信
新たに発表された『ザ・ハズバンド』（原題）は、誘拐された妻を救うため冷酷な犯罪者と対峙せざるを得なくなった男のロマンティック・スリラー。 ナムグン・ミン（『私たちの映画』）が脳外科医から病院長に転身したカン・テジュ役を、イ・ソル（『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』）が誘拐された妻コ・セユン役を演じる。『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』のキム・ジョンヒョン監督がメガホンを取り、2026年下期に配信予定。
キャスト：ナムグン・ミン、イ・ソル
監督：キム・ジョンヒョン
■『メイド・イン・コリア』シーズン2：2026年下期独占配信
韓国二大トップスター ヒョンビン×チョン・ウソンの豪華共演で話題となった『メイド・イン・コリア』の待望のシーズン2が2026年下期にやってくる。富と権力への欲望に溺れる男ギテ（ヒョンビン）と、正義感が強く不正を見つけると執念で追求し、ギテの前に立ちはだかる検事ゴニョン（チョン・ウソン）が激突したドラマチックなシーズン1を経て、意外な勝者が現れ急速に出世していく中、敗者は敗北を受け入れるのか、それとも再び戦いに挑むのか。その答えはシーズン2で明らかになる。
キャスト：ヒョンビン、チョン・ウソン
脚本 : パク・ウンギョ、パク・ジュンソク
監督 : ウ・ミンホ
■『再婚承認を要求します』：2026年下期独占配信
シン・ミナ×チュ・ジフン×イ・ジョンソク×イ・セヨンの超豪華共演で贈る、大人気ウェブトゥーンを実写化した、愛・権力・欲望が渦巻く“豪華絢爛“ロマンスファンタジー。聡明で勇気があり、国民に深く献身する完璧な皇后ナビエは、愛人と結婚したいと夫ソビエシュから離婚を要求され、慎重に築いてきた人生を打ち砕かれる。政治的陰謀、思いがけないロマンス、そして権力と運命を取り戻すための決意の戦いの物語が幕を開ける。脚本はヨ・ジナ（『悪霊狩猟団: カウンターズ』）とヒョン・チュンヨル、監督はチョ・スウォン（『ピノキオ』『今日のウェブトゥーン』）が務める。
キャスト：シン・ミナ、チュ・ジフン、イ・ジョンソク、イ・セヨン
脚本：ヨ・ジナ、ヒョン・チョンヨル
監督 : チョ・スウォン
■『幻惑の恋』：2026年下期独占配信
スジ×キム・ソンホ共演の、人気ウェブトゥーンを実写化した、失った愛に取り憑かれた美しいヴァンパイアを描くロマンティックシリーズ。失恋の悲しみに沈む魅惑的なヴァンパイア、ソン・ジョンファの肖像画を描くことを依頼された無名の画家イホが、ソン・ジョンファの抱える秘密、そしてそのミステリアスな正体が徐々に明らかになっていくにつれて、彼女に惑わされていく。
キャスト：スジ、キム・ソンホ
監督：ハン・ジェリム
