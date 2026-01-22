IU×ビョン・ウソク共演の話題作、邦題決定 『21世紀の大君夫人』2026年上期にD＋独占配信
韓国の人気俳優IU（『おつかれさま』）と、ビョン・ウソク（『ソンジェ背負って走れ』）が共演する、2026年屈指の注目ロマンスドラマ『パーフェクト・クラウン（原題）』の邦題が、『21世紀の大君夫人』に決定。ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で今年上期に独占配信予定となっている。
【動画】ディズニープラスの2026年韓国ドラマラインナップ
発表当初から大きな話題を呼んでいる本作の舞台は、韓国に王室が存続している架空の21世紀。称号こそ持つものの、実権を持たない王子と、韓国最大財閥の令嬢が、それぞれの私利私欲のために手を組むことから物語は始まる。利害関係で結ばれたはずの二人が、次第にひかれ合っていき、恋に落ちていくさまを描くロマンティック・コメディ。今後の続報にも注目が集まる。
ディズニープラスでは、今年も魅力的な韓国作品を独占配信予定。このほど解禁となったラインナップ映像では、オリジナル韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』、『21世紀の大君夫人』、『ゴールドランド』、『殺し屋たちの店』シーズン２、『ザ・ハズバンド』（原題）、『メイド・イン・コリア』シーズン2、『再婚承認を要求します』、『幻惑の恋』、そしてリアリティシリーズ『占い師たちの運命バトル』の本編映像の一部を見ることができる。チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、IU＆ビョン・ウソク、パク・ボヨン、シン・ミナ&チュ・ジフン&イ・ジョンソク&イ・セヨン、スジ＆キム・ソンホらスター俳優陣が続々登場する。
【動画】ディズニープラスの2026年韓国ドラマラインナップ
発表当初から大きな話題を呼んでいる本作の舞台は、韓国に王室が存続している架空の21世紀。称号こそ持つものの、実権を持たない王子と、韓国最大財閥の令嬢が、それぞれの私利私欲のために手を組むことから物語は始まる。利害関係で結ばれたはずの二人が、次第にひかれ合っていき、恋に落ちていくさまを描くロマンティック・コメディ。今後の続報にも注目が集まる。