将棋の加藤一二三さんが22日に、肺炎のため都内病院で亡くなったことを、所属事務所が発表しました。86歳でした。その経歴を振り返ります。

■当時の最年少記録となる14歳7か月でプロ棋士に 通称『ひふみんアイ』も話題

所属事務所によると、加藤さんは1940年1月1日生まれの福岡県嘉麻市出身。1951年に剣持松二九段の門下になると、1954年には当時の最年少記録となる14歳7か月でプロ棋士となりました。これは、2016年に藤井聡太四段（当時）が14歳2か月で更新するまで破られませんでした。

1969年には、第7期『十段戦』で29歳にして初タイトルを獲得。1982年には第40期『名人戦』で千日手、持将棋を含め全10局の熱戦の末、『名人』を獲得しました。

1989年には通算1000勝を達成、そして2007年には将棋界・囲碁界初の1000敗を記録しました。2017年1月12日には、77歳0か月で史上最高齢の現役棋士に。2017年1月20日には、第88期棋聖戦2次予選で飯島七段に勝ち、77歳0か月で史上最高齢勝利者となりました。

対局中に相手サイドに回って将棋の盤面を見る、通称『ひふみんアイ』も話題となりました。

2017年6月20日に現役を引退。通算記録は、2505戦で1324勝1180敗（持将棋1を含む）でした。

引退後は、2018年に春の叙勲『旭日小綬章』を受章、2022年には文化功労者に選ばれたほか、“ひふみん”の愛称でテレビのバラエティー番組でも活躍しました。