PFU、HHKB Professional用「漆塗キートップ」 EscキーとControlキーの2種類
PFUは1月22日、HHKB Professionalシリーズ用の「漆塗キートップ」を発表した。輪島塗をキートップに施し、極上の質感と手触りに仕上げた。
直販価格は、Escキーが22,000円、Controlキーが24,200円、Esc＆Controlキーのセットが44,000円で、それぞれ黒漆と溜塗の2色を用意する。発売は1月22日で、直販サイト「PFUダイレクト」限定で販売する。
漆塗キートップは、石川県輪島市の漆器工房「大徹八井漆器工房」と共同で製作した交換用キートップ。樹脂製キートップの表面に、金粉を加えた精製漆を職人が何層にも塗り重ねて作成し、深みのある色合いと上品な質感に仕上げた。
精製漆を職人が何層にも塗り重ねて作成した
黒漆と溜塗の2色を用意する。黒漆は、生漆に水酸化鉄を混ぜて黒く発色させた。溜塗は、下地の朱色が透けることでえんじ色のように見え、経年変化で色味が明るく変化する。
溜塗のEscキー
黒漆のControlキー
単品モデル
Esc＆Controlキーのセット
