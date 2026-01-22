¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¸«¤¿¤ª¶â»ý¤Á Âè69²ó ½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö2ÅÙÌÜ¤¬¾Ã¤¨¤ëÃËÀ¡×¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²ñÏÃ¤ÎÃ×Ì¿Åª¥ß¥¹
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Ç¤¹¡£
¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä²ñÏÃ¤Ç¥²¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤´¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤´¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½¤ÎÊý¤ä¡¢¤ª¼è°úÀè¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤Ï¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ¼¤¯¤ì¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»ä¤«¤éÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÄ©¤àÊý¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¾å¼ê¤Ï¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤È¿´ÆÀ¤è
»ä¤¬Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¤È¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À½¾¶È°÷ÍÑ¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¥¤ê»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¡ÖÊ¹¤Êý¡×4¸¶Â§¡Û
¡Ê¹¤Êý¤Ï¡Ö8ÂÐ2¤ÎË¡Â§¡×¤Ç
¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤Ê
£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê
¤È¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î4¸¶Â§¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¤Î¡ÖÊ¹¤Êý¤Ï¡Ø8ÂÐ2¤ÎË¡Â§¡Ù¤Ç¡×¤«¤é¡£
¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Æü²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÁ°È±¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥Û¥¯¥í¤Î°ÌÃÖ¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿°áÉþ¤Î¿§¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥é¥ó¥Á¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«? ¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤´¼«¿È¤ÎÁ°È±¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥Û¥¯¥í¤Î°ÌÃÖ¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÌÓ¶Ì¡¢¤´¼«¿È¤¬¤È¤Ã¤¿¿©»ö¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ä±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³§¤µ¤ó¤¬²£ÉÍÎ®À±¤äµÈÂôÎ¼¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÁê¼ê¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¡×¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°¼ê¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÊ¹¤Ìò¡×¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¼ê¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ÏÃÂê¤ò¹¤²¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊ¹¤¯8¡§ÏÃ¤¹2¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î1¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤¦¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤¦¡×ÏÃ¤·Êý¤«¤é¡£
Îã¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä«¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤¿Á°È±¤¬¤â¤¦¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ê¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÖËÍ¤âºÇ¶áÁ°È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡×
¡ÖËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¸¤¤ÎÁ°È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¡×
¤È¡¢²ñÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¼«¿È¤ä¼«¿È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅöÁ³¡Ö¥à¥Ã¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ò¡Ö¥à¥Ã¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÏÅöÁ³Ë¾¤á¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î2¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×
¼¡¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Èà½÷¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡×
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¡×
¡Ö¤Ç¤â¥Û¥é¡¼¤Ï¶ì¼ê¡×
¤È¡¢Åú¤¨¤¿Èà½÷¤ËÂÐ¤·
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤ËºÇ°¡×
¡Ö¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê? ¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë! º£ÅÙ°ì½ï¤Ë´Ñ¤Þ¤»¤ó¤«?¡×
¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Áê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥É¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï³ä¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¡¼¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤À¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
2ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î3¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤¬
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¤È¡¢È¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ä¤¤µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ñÌ£¤È¤¹¤ë±é·à´Õ¾Þ¤ò¥Ï¥Ê¤«¤éÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¼¡²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î4¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤¹¤ë¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ÏºÇ¤â°¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ä¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Ë¿Ï·ÊÞ¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À½¾¶È°÷ÍÑ¥È¥¤¥ì¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¡¢»ýÉÂ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¶°¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¶¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ò¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤ä»ýÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¥¢¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÁêÅö¥²¥ó¥Ê¥ê¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤òÂ¾¿Í¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Àê¤¤¤«¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÉ±ï¤òÎÉ±ï¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤ä¥±¥¢¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¡ÖÎÉ¤¤¤´±ï¤¬·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
º£²ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤È¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä¿ÍÌ®³«Âó¤Ç¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î1¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤¦¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÃ¥¤¦¡×ÏÃ¤·Êý¤«¤é¡£
Îã¤¨¤Ð¡Öº£Æü¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ä«¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤¿Á°È±¤¬¤â¤¦¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ê¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÖËÍ¤âºÇ¶áÁ°È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡×
¡ÖËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¸¤¤ÎÁ°È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¡×
¤È¡¢²ñÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¼«¿È¤ä¼«¿È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅöÁ³¡Ö¥à¥Ã¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ò¡Ö¥à¥Ã¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÏÅöÁ³Ë¾¤á¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î2¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×
¼¡¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Èà½÷¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡×
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¡×
¡Ö¤Ç¤â¥Û¥é¡¼¤Ï¶ì¼ê¡×
¤È¡¢Åú¤¨¤¿Èà½÷¤ËÂÐ¤·
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤ËºÇ°¡×
¡Ö¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê? ¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë! º£ÅÙ°ì½ï¤Ë´Ñ¤Þ¤»¤ó¤«?¡×
¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Áê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ò¥É¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï³ä¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¡¼¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤À¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
2ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î3¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡×
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤¬
¡Ö±é·à´Õ¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¤È¡¢È¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ä¤¤µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÎÉ¤¤°õ¾Ý¡×¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ñÌ£¤È¤¹¤ë±é·à´Õ¾Þ¤ò¥Ï¥Ê¤«¤éÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¼¡²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¡ÖÈ¿ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¤½¤Î4¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤¹¤ë¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ÏºÇ¤â°¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ä¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Ë¿Ï·ÊÞ¥¯¥é¥Ö¤Î½÷À½¾¶È°÷ÍÑ¥È¥¤¥ì¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¡¢»ýÉÂ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¶°¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¶¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê³«¼¨¡×¤ò¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤ä»ýÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¥¢¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÁêÅö¥²¥ó¥Ê¥ê¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤òÂ¾¿Í¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Àê¤¤¤«¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
