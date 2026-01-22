「5種類全部おいしい」「外まで行列」　SNSでも人気　ミスド×ゴディバのコラボドーナツ実食！

1月9日（金）から期間限定販売がスタートした、ミスタードーナツとゴディバのスペシャルコラボ商品。みなさんはもう食べましたか？ SNSでは、発売直後から「ここ1年で食べたミスドのなかでもダントツの完成度」「これは全種類食べるべき」と絶賛の声が相次いでおり、大きな話題を呼んでいます。

筆者が店舗へ足を運んだ際も、お昼過ぎという時間帯ながら店内は大混雑。お店に入ってから出るまで、ドーナツを求める人々の行列が絶えることはありませんでした。ついつい制覇したくなる魅惑のコラボ商品から、今回は2種類の実食レポートをお送りします！

まず紹介するのは、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」（テイクアウト税込345円、イートイン税込352円）です。ミスドのレギュラーメニューである「チョコレート」を彷彿とさせるドーナツの穴を埋め尽くすのは、濃厚なガナッシュクリームと香ばしいプラリネホイップ。さらにその上に、ローストアーモンドとチョコクランチのコーティングが。見るからにぜいたくな一品です。

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」

ちなみに、ポスターで女優の今田美桜さんが食べているのは同商品の別バージョン「トリュフショコラドーナツ ノワール」です。

女優の今田美桜さんが出演するCMでおなじみ

チョコとプラリネが口の中で融合し、その味はゴディバのジャンドゥーヤ系のチョコを食べているかのよう。コーティングのアーモンドも食感のいいアクセントになっています。

「どれもおいしいけど、これが一番好き」という口コミを多く見かけるのも納得です。

2層のクリームで高級感がアップ

「生ショコラフレンチ ノワール」（テイクアウト税込270円、イートイン税込275円）は、ミスドがこのコラボのためだけに開発したという「生ショコラフレンチ生地」が最大の特徴です。フレンチクルーラーの軽さ、ほかのドーナツと比べたときのカロリーの低さといった魅力はそのままに、従来のフレンチクルーラーにはないフワフワ感、とろとろ感が加わっています。

「生ショコラフレンチ ノワール」

いままでのミスタードーナツではあまり食べたことのない食感がとてもおいしかったので、このコラボが終わっても、ぜひ「生フレンチ」などの形で定番商品化してほしいものです。

今回のコラボ商品は、100年受け継がれてきたゴディバチョコレートの重厚な味わいと、ミスドが55年かけて培ってきた親しみやすさが見事に融合した一品がそろっていました。



この冬、自分への最高のごほうびになること間違いなしの特別なドーナツ。毎日忙しく過ごすなかで、たまには自分を思いきり甘やかしてみてはいかがでしょうか。

（文＝桐田えこ）

※ミスタードーナツは21日、ミスド×ゴディバのコラボシリーズから、ミスタードーナツ55周年記念商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」をミスドネットオーダー限定で発売すると発表しています。予約は1月22日（木）からスタート。商品の受け取りは2月4日（水）から2月28日（土）までで、受取前日までの予約が必要。テイクアウト専用商品（店頭販売なし）で、価格は税込669円です。