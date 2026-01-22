元AKB48河西智美、ハワイでのスポブラ姿に反響「眩しすぎる」「大人可愛い」
【モデルプレス＝2026/01/22】元AKB48の河西智美が1月21日、自身のInstagramを更新。ハワイでのプライベートショットを公開し、注目を集めている。
【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル抜群」ワキ全開のスポブラ姿
河西は「Hawaiiに行った時期が1番スッキリしてたなぁ」とつづり、ハワイでのオフショットを投稿。引き締まったウエストが際立つスポーツブラにキャップを合わせたスタイリングで、ヘルシーな姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「憧れる」「眩しすぎる」「努力が伝わる」「爽やかで素敵」「大人可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河西智美、ハワイプラベショット公開
◆河西智美の投稿に反響
