¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENIC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ç°´ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à±«µÜæÆ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤«¤±¤ë¡¿24¡Ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Ïº£¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆW¼ç±é¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ¶¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£½é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç´¶¤¸¤¿¼ê±þ¤¨¤ä»£±ÆÎ¢ÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÄ©¤àÉñÂæ¤Î·Î¸Å¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÈà¤Ë¡¢º£¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±«µÜæÆ¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ï¥°
¡½ ¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±«µÜ¡§MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç±ÇÁü¤âÈó¾ï¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤ä¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼þ°Ï¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«µÜ¡§½é¤á¤ÆËÍ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö´é¡×¤ò¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤Îºî¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥É¥é¥Þ¸ø¼°SNS¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢W¼ç±é¤ÎµÈß·Í×¿Í¤µ¤ó¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ëµ÷Î¥¤Î¶á¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÎ¢¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¶õµ¤´¶¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«µÜ¡§Ì«¤È¹Ò¤Ï10Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¶á¤¤´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¡ÖÁá¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌµÍý¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ½Ð±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Æ±¤¸GENIC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁý»ÒÆØµ®¤µ¤ó¤È¡¢SNS¤Ç¸ÝÉñ¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áý»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ëº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±«µÜ¡§¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ëº£¤Þ¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²óBLºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆØµ®¤¯¤ó¤â°ÊÁ°¤ËBLºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢SNS¤Î¤³¤È¤ä¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤È¤«·Ð¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤Ï½é¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤ÆW¼ç±é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤äÉñÂæ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¶ìÀï¤·¤¿ÅÀ¤ä¡¢µÕ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±«µÜ¡§º£¤Þ¤ÇÉñÂæ¤Î·Ð¸³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦É½¸½¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¸þ¤±Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¾¯¤·¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¶ìÀï¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÃæ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤¨Êý¤äÀ¼¤¬¤É¤¦ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òËè²ó¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤«¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±«µÜ¡§Â³ÊÔ¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÊÑ¤Ëµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¸½¾ì¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ·Î¸Å¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Ø¤Ë¤â¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¸½¾ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄ¿Î¿Í¤µ¤ó¡ÊM!LK¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤È·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«µÜ¡§¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈß·Í×¿Í¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉðÆ£½á¤¯¤ó¤Èº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½á¤¯¤ó¤¬ËÍ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ë¡ÖÍ×¿Í¤ËÆ°²è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢Í×¿Í¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î½á¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿§¡¹¤Ê·Ò¤¬¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ñÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂÄ¹¤ÎµÈÅÄ¿Í¿Î¤¯¤ó¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿·µì¥¥ã¥¹¥È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ½é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Î¸Å¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±«µÜ¡§ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁä¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤Éð´ï¤Ê¤Î¤Çµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Î»¦¿Ø·Î¸Å¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢Æ°¤¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç³ä¤È¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°·¤¤Êý¤äµ÷Î¥´¶¡¢¹½¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤ÀËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ 2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©±«µÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±«µÜ¡§»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤Þ¤À¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏÅº¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼¡¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¿·¤·¤¤É½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ 2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î9ÅÔ»Ô13¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±«µÜ¡§ÉðÆ»´Û¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆSNS¤Ç¤â°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±«µÜ¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«µÜ¡§¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤Ã¤È³ð¤¦¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¸½¼Â¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤«1¤Ä¤ÎÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡×¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Èº£¤Î¼«Ê¬¡É¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ð¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¼¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤â¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤À¤·¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¼«Ê¬¤Î¿Ê¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2001Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×GENIC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ønicola¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ê2016¡Á2020¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢PUMA 2024A¡¿W LOOK¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤âÅ¸³«¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤Ê¤ÉÉñÂæ·Ð¸³¤â½Å¤Í¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤ÆW¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ¶¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥Ù¥í¥ó¡¦¥Ï¥¤¥ó¥É¥éÌò¤Ç½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè15²óBL¥¢¥ï¡¼¥É2024¤Ç¥é¥Ö¥³¥á¥é¥ó¥¥ó¥°Âè5°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤í¤¸»á¡¿·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£´¶¾ð¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²£°æÌ«¡ÊµÈß·Í×¿Í¡Ë¤È¡¢´¶¾ð¤¬¤¹¤°´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËËÜ²»¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÃæÇµ¹Ò¡Ê±«µÜæÆ¡Ë¤¬¡¢Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÅù¿ÈÂç¤Ê¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ãÊüÁ÷¡ä
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥ÞDiVEÏÈ¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ29Ê¬¡Á ¤Û¤«
¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Êµì¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëRPG¥·¥ê¡¼¥º¡ØFINAL FANTASY¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î1¤Ä¡£¡ØFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁèTHE STAGE¡Ù¤Ï¡ØFINAL FANTASY¥·¥ê¡¼¥º¡Ù½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢±éµ»¡ß»¦¿Ø¡ßºÆ¸½ÅÙ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤âµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ã¸ø±é¡ä
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡Ê·î¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£
¢¡±«µÜæÆ¡Ø¿ÆÍ§¤Î¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡ÙÌòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¡ÈÉ½¾ð¡É
