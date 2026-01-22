¸»»á¤Î¸¶ÅÀ¤Ï²ÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª ½ÅÊ¸¤Î¿ÀÁü¡¢¹ÃÑÉ¤Ê¤É¸ø³«¡¡ÂçºåÎò»ËÇîÊª´Û¡Ö²ÏÆâ¸»»á¤ÈÔä°æÈ¬È¨µÜ¡×Å¸
¡¡ÆüËÜ¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ö²ÏÆâ¸»»á¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡Ö²ÏÆâ¸»»á¤ÈÔä°æÈ¬È¨µÜ¡×¤¬¡¢ÂçºåÎò»ËÇîÊª´Û¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éð»Î¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¸»»á°ìÂ²¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬¸½ºß¤ÎÂçºå¡¦²ÏÆâ¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤ä¸ÅÊ¸½ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡²ÏÆâ¸»»á¤Ï¡¢¡ÖÈ¬È¨ÂÀÏº¡×¡Ê¸»µÁ²È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸»ÍêÄ«¡¦µÁ·Ð·»Äï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¼Ä®ËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿ÂÍøÂº»á¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜ»Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Éð»Î¤ÎÌ¾Ìç¡£¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢µÁ²È¤ÎÁÄÉã¡¦¸»Íê¿®¤¬²ÏÆâ¹ñÔä°æ¡Ê¸½¡¦ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô¡Ë¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Íê¿®¤Î»Ò¡¦ÍêµÁ¤¬ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤ò´«ÀÁ¤·¤ÆÁÏ·ú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÔä°æÈ¬È¨µÜ¤Ï¡¢¸»»á¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÆÆ¤¯¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÔä°æÈ¬È¨µÜ¤ËÅÁÍè¤¹¤ë¼ÒÊõ¤ÈÊ¸½ñÎà¤Ê¤É¤Ç¡¢²ÏÆâ¸»»á¤Î³èÌö¤È¿®¶Ä¡¢ÅÁ¾µ¤Ê¤É¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÌÚÂ¤ÁÎ·ÁÈ¬È¨¿ÀÁü¡Ê¤â¤¯¤¾¤¦¤½¤¦¤®¤ç¤¦¤Ï¤Á¤Þ¤ó¤·¤ó¤¾¤¦¡Ë¡×¡Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¢1353¡Á54Ç¯¡¢Ôä°æÈ¬È¨µÜÂ¢¡Ë¡£Æ±Áü¤Ï¡¢ÄæÈ±¤··¶ºÀ¤òÃå¤¿ÁÎ¤Î»Ñ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤¿È¬È¨¿À¤Ç¡¢¸·¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬Éð¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¬È¨¿®¶Ä¤ò¿§Ç»¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡£¸½ºß¤Ï½÷¿ÀÁü¡¢ÃË¿ÀÁü¡¢ÏÆ»ø¤ÎÆ¸»ÒÁü¡Ê¤¹¤Ù¤Æ½ÅÊ¸¡Ë¤È¤È¤â¤ËÔä°æÈ¬È¨µÜËÜÅÂ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁü¤ÏÊ©»Õ½¸ÃÄ¡Ö±ßÇÉ¡×¤Î°ì°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë½ÅÊ¸¤Ë»ØÄê¸å¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Éð¶ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¹ÃÑÉ¡Ö¹õðê°ÒÆ¹´Ý ÔäÂµÉÕ¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¤ª¤É¤·¤É¤¦¤Þ¤ë ¤Ä¤Ü¤½¤Ç¤Ä¤¡Ë¡×¡Ê½ÅÊ¸¡¢14À¤µª¡¢Æ±¡Ë¤Ï¡¢Æ¹¤ÎÁ°¸å¤òÊ¤¤¤¡¢±¦ÏÆ¤Ç°ú¤¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ëÃæÀ¤¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÆ¹´Ý·Á¼°¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç³»¡Ê¤ª¤ª¤è¤í¤¤¡Ë¤òÃå¤¿µ³ÇÏ¤Î¾åµéÉð»Î¤Ë½¾¤¦ÅÌÊâ¤Î²¼µéÉð»Î¤¬ÍÑ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¡¢Åá¤äÆåÅá¡Ê¤Ê¤®¤Ê¤¿¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤«¤é¾åµéÉð»Î¤â¹¥¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÂÀï¤ËÀ¸¤¤¿Éð»Î¤ÎÁõ¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢ÔäÂµ¤ÏËÜÂÎ¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¿²¤«¤»¤¿·Á¤ÇÄÄÎó¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅá·õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡ÖÂÀÅá¡¡ÌÃ °Â¹Ë¡Ê¤ä¤¹¤Ä¤Ê¡Ë¡Î¹æ Å·¸÷´Ý¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¦¤Þ¤ë¡Ë¡Ï¡×¡Ê½ÅÍ×Èþ½ÑÉÊ¡¢Ê¿°Â»þÂå¸å´ü¡¢Æ±¡Ë¤â¸ø³«¡£ºî¼Ô¤Î°Â¹Ë¤ÏÆüËÜÅáÁðÁÏ´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¹©¤Ç¡¢ÇìæÍ¹ñ¡Ê¸½ºß¤ÎÄ»¼è¸©À¾Éô¡Ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎµÏ¿¤Ç¡ÖÅ·¸÷´ÝÂÀÅá¡×¤È¤ÎÌ¾¤ÇÔä°æÈ¬È¨µÜ¤Î½êÂ¢ÉÊ¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸Å´¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Öµ´ÀÚ´Ý¡×¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹¡È»óÍº¤ÎÂÀÅá¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹µ×¿®¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Ò¤µ¤Î¤Ö¡ËÀÞ»æ¡×¡Ê7·î6ÆüÉÕ¡¢Ç¯Ì¤¾Ü¡¢Ôä°æÈ¬È¨µÜÂ¢¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¡¦È«»³¾°½ç¤Î²È¿Ã¤¬¡¢Ôä°æ¸»º¸±ÒÌç°Ó¤Ë°¸¤Æ¤ÆÎÎÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¼¨¤òµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡¢¡ÖÔä°æ¤ÏÌ¾»ú¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÔä°æ¸»º¸±ÒÌç°Ó¤È¡¢ÂåÂØÃÏ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈ«»³»á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÍð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éð»Î¤¬ÎÎÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëº¤Æñ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë°ì¼¡»ËÎÁ¤È¤·¤Æµ®½Å¤À¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÌÚÂ¤ÁÎ·ÁÈ¬È¨¿ÀÁü¡×¡Ö¹õðê°ÒÆ¹´Ý¡×¡ÖÂÀÅá¡¡ÌÃ °Â¹Ë¡Ê¹æ Å·¸÷´Ý¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØÌÌ¤ä膻Â¦¤Ê¤É¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ëÅÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤âOK¤À¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å»£±Æ¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿Ã«¸ýÀµ¼ù³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¿ÀÁü¤äÂÀÅá¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉð»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ä¸»»á¤æ¤«¤ê¤Î³¨²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²ÏÆâ¸»»á¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ï¾ïÀßÅ¸¼¨´ÑÍ÷ÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£