森香澄、第一志望・フジテレビ最終選考の裏側告白 リポート試験では驚きの行動も「それで落ちました」
【モデルプレス＝2026/01/22】フリーアナウンサーの森香澄が1月22日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。フジテレビでの入社試験について振り返った。
【写真】30歳フリーアナ「遺伝子強すぎ」美人妹と顔寄せ合う密着ショット
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆森香澄「第一志望はフジテレビでした」
今回、番組では森のこれまでを写真で振り返る企画を実施。学生時代の写真を振り返る中では、アナウンサー試験の話題となり「東京キー局はもちろん全部受けましたし、大阪まで受けましたね。でもダメで、1番最後がテレ東で拾ってもらいました」と語った。
◆森香澄、フジテレビ試験裏話
フジテレビ入社試験の裏話について語る場面では「フジテレビの最終選考でテンパりまくって大ミス連発」と紹介された森。「フジテレビが1番最初だったんですけど、最終までいったんですよ。最終選考はカメラテストで、スタジオでカメラだけがある状態。人事の方はサブにいて実際顔は見えていないで受けるんです」と、当時の状況を語り「一問一答を矢継ぎ早に質問されて答える瞬発力や対応力を見る試験があって。その中で『好きな食べ物は？』という質問を聞かれたんです。『からあげです』って答えたんですけど、そしたら『英語で言うと？』って聞かれて」すぐ答えないといけないからバード（bird／鳥）って答えたんです。そしたらめっちゃ失笑されて…」と当時の失敗談を明かした。
また、クリスマスイベントを中継だと思って1分間リポートする試験もあったそう。くま、プレゼントなどが置かれており、様々なアイテムを活用してよかったそうだが、時間が余ってしまった森はピストルを手に「バーン！本当に撃ったと思いました？残念でした」と可愛らしく言い場を繋いだという。スタジオから笑い声が上がると「それで落ちました」と話し、「受かった子が東大だったので、知的な子を求めていたのかな」と懐かしんでいた。（modelpress編集部）
