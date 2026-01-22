大食い女王・もえのあずき、ミニワンピ×レースソックスで美脚披露「お人形さんみたい」「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月21日、自身のInstagramを更新。ピンクを基調としたミニワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】37歳大食い女王「想像以上」ミニワンピの美脚ショット
もえのは「ぴんくふわふわこーで 可愛い？」とつづり、鏡張りの室内で撮影したオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニワンピースにショート丈のアウターを合わせ、足元にはレースソックスをコーディネートした装いで、美しい脚のラインが際立つスタイリングを披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「想像以上」「着こなせるのすごい」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆もえのあずき、ミニワンピ姿で美しい脚を披露
◆もえのあずきの投稿に反響
