【モデルプレス＝2026/01/22】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月21日、自身のInstagramを更新。ピンクを基調としたミニワンピース姿を披露し、注目を集めている。

【写真】37歳大食い女王「想像以上」ミニワンピの美脚ショット

◆もえのあずき、ミニワンピ姿で美しい脚を披露


もえのは「ぴんくふわふわこーで 可愛い？」とつづり、鏡張りの室内で撮影したオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニワンピースにショート丈のアウターを合わせ、足元にはレースソックスをコーディネートした装いで、美しい脚のラインが際立つスタイリングを披露している。

◆もえのあずきの投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「想像以上」「着こなせるのすごい」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

