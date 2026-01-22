ワンツーコーデでもシャレる「一軍パンツ」→【GU値下げ】で1,490円になってた！

シンプルなトップスと合わせるだけでおしゃれに見えそうな「一軍パンツ」が、今【GU（ジーユー）】でお値下げ中！ 美脚見えやあたたかく穿けそうな工夫が施されていて、優秀な一本と言えそう。お得な価格でゲットできる今のうちに、チェックしておくのが吉かも。

冬コーデでヘビロテしたくなりそうな優秀パンツ

【GU】「ブラッシュドワイドテーパードパンツQ」\1,490（税込・セール価格）

カジュアルすぎず大人のきれいめコーデにも取り入れやすい、テーパードラインが特徴のパンツ。フロントタックからのシームが、スラッと美脚に見せてくれるかも。「裏起毛素材でやわらかい肌ざわり」（公式サイトより）で寒い日もあたたかく穿けそうで、オンオフ問わず活躍してくれます。

トレンド感のあるバランスでおしゃれ見え

シルエットにゆとりがありつつも、カジュアルすぎない雰囲気が魅力のテーパードパンツ。シンプルなトップスに合わせるだけで、トレンド感ある着こなしにグッと近づきます。大人のきれいめカジュアルコーデにぴったりで、コーデをセンスよく格上げできそう。

Writer：licca.M