アクション俳優の倉田保昭(79)が22日までに、自身のインスタグラムを更新。77歳で亡くなった香港の俳優ブルース・リャンさんを悼んだ。



香港の地元紙が19日に「香港のカンフー映画スター、梁少龍(ブルース・リャン)が2026年1月14日に77歳で亡くなった」と報道。倉田は映画「帰って来たドラゴン」(1974年)でブルースさんと共演。「あなたがいないなんて信じられない。あなたは私の人生で最も重要で忘れられない人の一人であり、それを本当に豊かにした人です」とつづった。また２歳年下であったことから「あなたは私より若いのに、撮影についても多くのことを教えてくれました。あなたは友達で、弟で、時には、兄であった。一生あなたが恋しくなるよ」と偲び「永遠很懐念你」（あなたがいなくなって寂しい）と中国語で締めた。



ブルースさんは1970年代からカンフー映画で活躍。香港アクション映画界ではブルース・リー(李小龍)、ジャッキー・チェン(成龍)、ティ・ロン（狄龍）と並ぶ「四大ドラゴン」のひとりとして知られた。一度引退したものの「カンフーハッスル」（2005年）で復帰。多くの映画人に慕われていたという。



