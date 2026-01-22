【漫画】イケオジ殿下に溺愛されちゃう！20歳の年の差“じれ甘すれ違いラブストーリー”連載中
コミックレーベル「COMIC LuPIA（ルピア）」の第1弾作品『イケオジ王弟殿下との白い結婚〜君を愛するつもりはないと言った旦那様が過保護に溺愛してきます〜』が連載中。
現在コミックシーモアにて第1話〜第2話が無料配信中、第3話まで独占先行配信中です。
本作は、死を覚悟した伯爵令嬢ステラと彼女の前に現れた“イケオジ”な王弟ジェラルド、20歳の年の差のふたりが繰り広げるじれ甘すれ違いラブストーリー。
現在コミックシーモアにて独占先行配信中。またWEBサイト「ウレぴあ総研」内では本日より第2話が無料公開されています。
第2話では、ステラとジェラルドの出会いのエピソードから、夫婦となったふたりの互いを大事に思うからこそ微妙にかみ合わずじれったい様子が、愛らしく描かれていきます。
今後の展開も要チェックです♪
●作品概要
タイトル：「イケオジ王弟殿下との白い結婚〜君を愛するつもりはないと言った旦那様が過保護に溺愛してきます」
あらすじ：
「君を愛するつもりはない」―はずなのに、過保護なイケオジ王弟殿下の溺愛が止まらない！
婚約者の王太子フェンディルから突然婚約を破棄され、
居場所を失い、死をも覚悟した伯爵令嬢ステラ。
差し伸べられたのは、20歳年上で渋い、王弟ジェラルドからの突然の求婚。
白い結婚、ただの形式の夫婦のはずだったのに、彼は何かと世話を焼き、
危険から守り、気づけば溺愛全開！？
不器用で優しすぎるイケオジ殿下と、自己肯定感低めなヒロインの、
じれ甘すれ違いラブストーリー！
配信開始日：2026年1月15日（木）
作画：五田坊主 原作：氷雨そら キャラクター原案：m/g
配信先：コミックシーモア独占先行