“ひふみん”加藤一二三さん死去 史上最年少棋士 晩年はバラエティ番組で活躍
将棋棋士の加藤一二三さんが22日、肺炎のため死去したことが分かった。
日本将棋連が公式エックス等で発表した。86歳だった。
将棋連は「2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました」と発表している。
加藤さんは1940年1月1日生まれ。1954年8月に14歳7ヵ月で当時の史上最年少棋士デビュー。史上初の中学生棋士となった。18歳3ヵ月でのA級八段となる偉業を成し遂げるなど「神武以来（じんむこのかた）の天才」の異名をとった。1950年代から2000年代にかけて、すべての年代で順位戦A級に在籍した唯一の棋士でもある。
2017年6月の引退と前後して、そのユニークなキャラクターと“ひふみん”の愛称で『アウト×デラックス』（フジテレビ系）などテレビ番組でも活躍し、将棋ファン以外からも親しまれた。
