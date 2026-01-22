元「キリンジ」で歌手の堀込泰行（５３）が、２５日深夜放送のＮＨＫ「ｔｉｎｙ ｄｅｓｋ ｃｏｎｃｅｒｔｓ ＪＡＰＡＮ」（深夜０時２５分）に出演することが２２日、発表された。このほど同局で収録を行った。

オフィスの一角に設けられた、約３メートル四方（６畳程度）のスペースが舞台となった。全５曲を披露した堀込は「短い間だけど波乱万丈な３０分でした」と満足げ。譜面を逆さにしてしまうなどハプニングもあり「できるだけリラックスしようと思ったけど、それを心がけすぎた」と笑わせた。

特殊な環境を想定してリハーサルを重ねたが「演奏に入り込んでいくには、僕らの中で『宇宙』みたいなものを作っていかないと結構難しい」と文学的に表現。完全な生音での演奏に創造力をかき立てられた様子で「自分の作品でもやってみたい」と意欲を示した。

弾き語りライブの経験が多いこともあり、観衆との距離感は気にならなかったという。それ以上に、収録を意識するあまり「自分でも気づかないところで緊張しているんだ、という瞬間もあった。記録されてそれが流れることを想像してしまう。それをかき消すため演奏にのめりこむことに苦心した」と振り返った。

ゲストには「丸っこい発声で相性がいい気がした」という歌手・土岐麻子を迎えた。キリンジ時代の「ビリー」に加え、代表曲「エイリアンズ（Ｌｏｖｅｒｓ Ｖｅｒｓｉｏｎ）」でもハーモニーを響かせ「バラードだけど温度が上がる感じを演出できた」とうなずいた。