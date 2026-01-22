¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡×¶ðÅÄÆÁ¹»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¤Î¸½Ìò»þÂå¥ÉÅ·Á³¡©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¡¡¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¸µµð¿Í´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡Ë¤ÎÅ·Á³¤Ê¡©ÁÇ´é¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í½éÂÇÀÊËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µð¿Í¤È²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ÇÄÌ»»13ËÜ¤ÎËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¡ÈËþÎÝÃË¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¶ðÅÄ»á¡£
¡¡1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çºù°æ¾¦¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´ü¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤¬Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë»þÂå¤«¤éÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Åì³¤Âç¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¸¶¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÄ¶ÌÜ¶Ì¡£4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÆ£ÅÄ¸µ»Ê´ÆÆÄ¤¬¸«»ö¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤¬»ØÌ¾¤Ç¤¤Æ¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï2°Ì°Ê¹ß¤Ï°éÀ®¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ä¤â¤¦Ä¶ÌÜ¶Ì¤ò³Í¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡Ä¤½¤³¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¦¡ÊÄç¼£¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÊÆ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç¡Ë°úÂà¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Â¿Ê¬²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¦¤µ¤ó¤Î°Õ»Ö¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¸¶¤µ¤ó¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ì¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Ê¤¬¤éÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸¶¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öµð¿Í¡¦¶ðÅÄ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ðÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¸¶¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤â¥¹¥¿¡¼¡£¤â¤¦±À¤Î¾å¤Î¿Í¡×¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸¶¤Ë¤â¤ª¤Á¤ã¤á¤ÇÅ·Á³¤Ê¡©ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ã¤Æ´Ñ²»³«¤¤Î¡ÄÆþ¸ý¤¬¤Í¡£¥Ù¥ó¥Ä¤ÇÍè¤Æ¡£ÉáÄÌ¡¢ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤é¹ß¤ê¤Æ³«¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ç¥Ö¡¼¤Ã¤Æ´Ñ²»³«¤¤¢¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÃó¼Ö¾ì¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë´Ñ²»³«¤¤ÎÈâ¤ò¼ê¤Ç³«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¼Ö¥Ù¥ó¥Ä¤Ç²¡¤·¤Æ³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½Ìò»þÂå¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤²á¤®¤ë¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤é°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤À¤«¤éÅö»þ¤Ï¡Ê¤Ò¤½¤Ò¤½À¼¤Ç¡Ë¡È²¡¤·¤¿¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¶ðÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£
