3児の母・加藤あい、子どもたちと“日本全国を巡る旅”へ「まずは自分たちの国のことを知るところから」 反響続々「素晴らしい教育」「是非マネしたい」
俳優の加藤あい（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと“日本全国を巡る旅”をスタートさせたことを明かした。
【写真多数】子どもたちと“日本全国を巡る旅”で九州を満喫する加藤あい
加藤は「昔から旅行が大好きでした。でも若い頃、憧れて目を向けていたのは海外ばかり」と振り返り、「20代で留学をしたとき、他国から来た留学生たちが自分の国についてよく知っている姿を見て、私は日本のことをあまり知らないな、と恥ずかしく感じた記憶があります」と回想。
続けて「子供たちには、広い世界を見て、知ってほしいなと思っています。そのためにも、まずは自分たちの国のことを知るところから始めようと、昨年の終わり頃から子供たちと一緒に日本全国の都道府県を巡る旅を始めました」と明かした。
旅のスタイルについては「行く前にその県について調べて、私自身も一緒に社会科の勉強です」と説明し、この日の投稿では「第一弾の九州」での思い出をアップ。九州名物を味わう姿や、温泉、自然などの写真を披露した。
「訪れた県を色で塗りながら、これから数年かけて、この旅ノートに思い出を詰め込んでいけたらと思います」と、九州が塗りつぶされた日本地図もアップし、長期間にわたる計画を明かしている。
コメント欄には「素晴らしい教育」「素敵です、共感」「頑張ってください全国制覇」「私も子供たちと是非マネしたいです」「すごーい！新たなチャレンジ」などの声が多数寄せられている。
加藤は2013年11月22日（いい夫婦の日）に7歳年上の男性と結婚。現在は3児の母として、仕事と子育てを両立している。
