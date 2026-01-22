◇NHK大阪放送局が定例の局長会見

NHK大阪放送局の平匠子局長は22日、大阪市内の同局で定例の局長会見に出席。現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」について語った。

昨年9月29日にスタートした同番組も放送の半分を終えたが「昨年の最終日、12月26日の回で宍道湖の美しい中に2人のシルエットが。2人の関係が一歩進むようになる。世間では神回と言われているそうで、うれしいですね」と目を細めた。

橋爪國臣チーフプロデューサーは「年内でキチンとケリをつけたいと思ってた。25週の中で気合い入って、一度物語の山場を作りたいと思ってました」と説明。「宍道湖のシーンは、台本上は2人が散歩するというト書き1つだけ。ちゃんとあの景色の中で2人を美しく見せたいと撮影しました」と舞台裏を明かした。

今後については2月に入って舞台は熊本へ移る。「今、最終話を撮影してます。少し時間を飛ばそうかと。今までの2人と、ちょっと違った2人の関係のお芝居を始めてます。セットも最終話に向けてちょっと豪華にして」とクランクアップまでカウントダウンが始まっていることを語った。