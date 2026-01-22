モデル・タレントのゆうちゃみが、1月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子の過去の“衝撃写真”に大興奮する一幕があった。

【映像】黒柳徹子の衝撃“ガングロ”姿

“令和の白ギャル”のゆうちゃみにとって、日焼けは厳禁だという。「昔から日焼け止めはお母さんに塗ってもらったり、日焼けグッズもお家にいっぱいあります」と、母の協力も得ながら徹底した美白対策を行っていることを語る。

そんな中、黒柳が「私は前になったんですけど、それは『ガングロ』でしたから」と切り出し、2000年の放送で披露した“ガングロギャル”に扮した写真を公開した。

目の周りを白く縁取った衝撃的な黒柳の写真に、ゆうちゃみは目を丸くしつつ、「えーっ！ 可愛い！ギャルすぎ！ めちゃくちゃ可愛いです！」と大絶賛。

黒柳が「面白いじゃない？ 当時のメイクをちょっとやってみました」と涼しい顔で答えると、ゆうちゃみは「私もこのぐらい黒くやってみたいです」と、まさかの“ガングロ願望”を吐露。しかし、黒柳からは「もったいないからやめたほうがいいわよ」とツッコミを入れられていた。（『徹子の部屋』より）