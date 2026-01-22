強い気圧配置と寒気の影響が続く 25日ごろにかけ大雪のところも 交通障害や建物被害などに注意・警戒を 秋田(22日午後4:18)
秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時18分に発表しました。
県内は強い冬型の気圧配置の影響により、25日ごろにかけて大雪となる所があるでしょう。
大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。
＜概況＞
日本付近は25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下36度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。
発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
＜雪の予想＞
22日午後6時から23日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。
23日午後6時から24日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。
24日午後6時から25日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、平野部で30センチです。
その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。
＜防災事項＞
県内では25日ごろにかけて大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。
今後発表される防災気象情報に留意してください。