日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！ 優勝校神村学園から４人 準Vの鹿島学園から最多５人選出
日本サッカー協会（JFA）は22日、24日から27日にかけて時之栖スポーツセンターで選考合宿を行う日本高校サッカー選抜候補のメンバーを発表した。
メンバーには第104回全国高校サッカー選手権を制した神村学園から4名が選出。また準優勝校の鹿島学園から最多５名。選手権4強の流通経済大柏、尚志から共に４名選出されている。
日本高校サッカー選抜候補は25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日にU-17日本高校選抜候補とのトレーニングマッチを行う。
蒲原晶昭(佐賀東高)
コーチ
山城朋大（大津高）
GKコーチ
大久保隆一郎（名古屋高/霞ヶ浦高）
トレーナー
東輝明（トータルコンディショニングHIGASHI）
選手
GK
金沢楓（矢板中央高/3年）
岩瀬颯 （興國高/3年）
村上葵 （大津高/3年）
寺田健太郎 （神村学園高/3年）
DF
月舘汰壱アブーバクル （青森山田高/3年）
松澤琉真 （尚志高/3年）
中川光星 （鹿島学園高/3年）
齊藤空人 （鹿島学園高/3年）
清水朔玖 （鹿島学園高/3年）
牧野奨 （前橋育英高/3年）
瀧口眞大 （前橋育英高/3年）
廣瀬煌 （流通経済大学付属柏高/3年）
メンディーサイモン友 （流通経済大学付属柏高/2年）
榎本来輝 （日大藤沢高/3年）
今村太樹 （神村学園高/3年）
MF
小杉唯斗 （聖和学園高/3年）
小曽納奏 （尚志高/3年）
木下永愛 （鹿島学園高/3年）
三浦春人 （鹿島学園高/3年）
乙川宙 （流通経済大学付属柏高/3年）
古川蒼真 （流通経済大学付属柏高/2年）
水澤那月 （帝京長岡高/3年）
樋口汐音 （帝京長岡高/3年）
菅井琥白 （興國高/3年）
福島悠士 （大津高/3年）
岩粼天利 （大津高/3年）
福島京次 （大津高/3年）
堀ノ口瑛太 （神村学園高/3年）
FW
深瀬幹太 （青森山田高/3年）
臼井蒼悟 （尚志高/3年）
根木翔大 （尚志高/3年）
齊藤琉稀空 （東福岡高/3年）
山下虎太郎 （大津高/3年）
倉中悠駕 （神村学園高/3年）
宮本周征 （帝京高/3年）
大石脩斗 （鹿児島城西高/3年）