日本サッカー協会（JFA）は22日、24日から27日にかけて時之栖スポーツセンターで選考合宿を行う日本高校サッカー選抜候補のメンバーを発表した。

メンバーには第104回全国高校サッカー選手権を制した神村学園から4名が選出。また準優勝校の鹿島学園から最多５名。選手権4強の流通経済大柏、尚志から共に４名選出されている。

日本高校サッカー選抜候補は25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日にU-17日本高校選抜候補とのトレーニングマッチを行う。

監督
蒲原晶昭(佐賀東高)

コーチ
山城朋大（大津高）

GKコーチ
大久保隆一郎（名古屋高/霞ヶ浦高）

トレーナー
東輝明（トータルコンディショニングHIGASHI）

選手
GK
金沢楓（矢板中央高/3年）
 岩瀬颯　（興國高/3年）
 村上葵　（大津高/3年） 
寺田健太郎　（神村学園高/3年）

DF
月舘汰壱アブーバクル　（青森山田高/3年）
 松澤琉真　（尚志高/3年）
 中川光星　（鹿島学園高/3年） 
齊藤空人　（鹿島学園高/3年） 
清水朔玖　（鹿島学園高/3年）
 牧野奨　（前橋育英高/3年） 
瀧口眞大　（前橋育英高/3年） 
廣瀬煌　（流通経済大学付属柏高/3年） 
メンディーサイモン友　（流通経済大学付属柏高/2年）
 榎本来輝　（日大藤沢高/3年） 
今村太樹　（神村学園高/3年）

MF
小杉唯斗　（聖和学園高/3年） 
小曽納奏　（尚志高/3年） 
木下永愛　（鹿島学園高/3年）
 三浦春人　（鹿島学園高/3年） 
乙川宙　（流通経済大学付属柏高/3年） 
古川蒼真　（流通経済大学付属柏高/2年） 
水澤那月　（帝京長岡高/3年）
 樋口汐音　（帝京長岡高/3年） 
菅井琥白　（興國高/3年） 
福島悠士　（大津高/3年） 
岩粼天利　（大津高/3年） 
福島京次　（大津高/3年） 
堀ノ口瑛太　（神村学園高/3年）

FW
深瀬幹太　（青森山田高/3年） 
臼井蒼悟　（尚志高/3年） 
根木翔大　（尚志高/3年） 
齊藤琉稀空　（東福岡高/3年）
 山下虎太郎　（大津高/3年） 
倉中悠駕　（神村学園高/3年）
 宮本周征　（帝京高/3年） 
大石脩斗　（鹿児島城西高/3年）