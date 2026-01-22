豪華タレントを抱えるフランス代表は2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられるが、少し状況が変わってきたのがセンターバックだ。



心強いのはプレミアリーグ首位を走るアーセナルのDFウィリアム・サリバ、ブンデスリーガ首位を走るバイエルンのDFダヨ・ウパメカノの2人を抱えていることで、両者ともクラブで充実の時を過ごしている。



一方で評価を落としているのが、昨季リヴァプールの主力センターバックとしてプレミアリーグを制したイブラヒマ・コナテだ。





4-5で敗れはしたものの、コナテは昨夏のUEFAネーションズリーグ準決勝のスペイン戦でも先発を任されるなど、代表監督ディディエ・デシャンから一定の評価を得てきた。しかし今季はリヴァプールの調子が安定せず、コナテのパフォーマンスにも疑問の声がある。『Get French Football News』によると、OBのミカエル・シルヴェストル氏もコナテが不安定になっていると語り、サリバ&ウパメカノをファーストチョイスとしている。「サリバとウパメカノがベストのコンビだと思う。コナテはまだ時々不安定だ。リヴァプールでも、代表でもそうだ。しかしウパメカノが機能しなかった場合、コナテが入ることになるだろう。いずれにしても、デシャンにはトップディフェンダーを3人も起用できる余裕があるのだ」アーセナルの最終ラインを束ねるサリバは当確と言っていいかもしれないが、ベストな相棒は誰になるのか。コナテは昨季の調子ならばサリバのパートナーになったかもしれないが、今季の戦いでは評価ダウンも仕方がないだろう。