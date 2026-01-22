当たらなかったファティ、ポグバの補強、増加する負傷者 南野拓実も長期離脱することになったモナコが崩壊しつつある
20日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でレアル・マドリードと対戦したモナコは、1-6と屈辱的なスコアで敗北を喫した。
今季のモナコの立ち上がりはそれほど悪いものではなかったが、中盤戦に入ったあたりから崩れ始めた。昨年10月には指揮官アディ・ヒュッターを解任してセバスティアン・ポコニョーリを迎えたが、状況は悪化するばかりだ。
国内リーグでも直近8試合で実に7敗を喫し、9位に沈んでいる。当初はトップ3入りが目標だったが、そんな目標は忘れられつつある。
コンディション調整に苦しんでいるのはポグバだけでなく、GKルーカス・フラデツキー、DFモハメド・サリス、クリスティアン・マウィッサも怪我に苦しんでいて、さらに日本代表FW南野拓実も左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負ってしまった。
怪我には不運な部分もあるが、モナコのチアゴ・スクーロCEOも「こんなに怪我が多いのは異常だ。シーズンのプランが全て変わってしまう。この状況を分析し、解決策を見つけないといけない。もし対応できないとなれば、（メディカルの）人員交代も検討しなければならない」と厳しい姿勢で問題視している。
シーズン途中の指揮官交代、昨夏の補強のミス、増える怪我人と問題が続き、モナコのプランは大きく崩れてしまった。ここからの挽回は簡単ではないが、果たして。