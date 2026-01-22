37歳・鈴木奈々、3億円“豪邸”のお気に入りキッチンを公開し反響「展示場みたい」「オシャレ 料理も楽しくなりますね」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。3億円で購入した自宅の整理整頓されたキッチンを公開した。
【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン
鈴木は「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする 白いキッチンがお気に入りです 今夜はカレーライスにしようかな！」とコメントし、白を基調とした輝かしいキッチンの写真をアップ。奥にはテレビらしき電化製品も写っており、広々とした空間がうかがえる。
家庭的な一面を垣間見せる投稿に、コメント欄には「展示場みたい 1日に何回も掃除するのかな？」「オシャレ 料理も楽しくなりますね」「カレー食べたいです」「床は板ですか？床暖房入ってますか？」などの反響が集まっていた。
【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン
鈴木は「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする 白いキッチンがお気に入りです 今夜はカレーライスにしようかな！」とコメントし、白を基調とした輝かしいキッチンの写真をアップ。奥にはテレビらしき電化製品も写っており、広々とした空間がうかがえる。
家庭的な一面を垣間見せる投稿に、コメント欄には「展示場みたい 1日に何回も掃除するのかな？」「オシャレ 料理も楽しくなりますね」「カレー食べたいです」「床は板ですか？床暖房入ってますか？」などの反響が集まっていた。