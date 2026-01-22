鈴木奈々 （C）ORICON NewS inc.

　モデルでタレントの鈴木奈々（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。3億円で購入した自宅の整理整頓されたキッチンを公開した。

【写真】まるで"展示場"のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン

　鈴木は「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする　白いキッチンがお気に入りです　今夜はカレーライスにしようかな！」とコメントし、白を基調とした輝かしいキッチンの写真をアップ。奥にはテレビらしき電化製品も写っており、広々とした空間がうかがえる。

　家庭的な一面を垣間見せる投稿に、コメント欄には「展示場みたい　1日に何回も掃除するのかな？」「オシャレ　料理も楽しくなりますね」「カレー食べたいです」「床は板ですか？床暖房入ってますか？」などの反響が集まっていた。